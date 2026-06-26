El Grupo I cerró con goleadas: Francia fue primero y Senegal quedó expectante

El Grupo I del Mundial finalizó con dos victorias contundentes: Francia superó con claridad a Noruega y se aseguró el primer puesto, mientras que Senegal goleó a Irak y terminó la fase de grupos con grandes chances de clasificación como uno de los mejores terceros.

En uno de los partidos que abrieron la jornada, Francia venció 4-1 a Noruega en un partido prácticamente definido en la primera mitad. Ousmane Dembélé fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles en apenas 32 minutos, firmando uno de los tripletes más rápidos de la historia de los Mundiales.

Noruega había logrado descontar desde el saque del medio tras el primer gol francés, pero no pudo sostener el ritmo ante un rival ampliamente superior. En el segundo tiempo tuvo una oportunidad de volver a meterse en partido con un penal, aunque el remate de Strand Larsen fue contenido por Mike Maignan.

Sobre el cierre, Désiré Doué marcó de cabeza tras una asistencia desde la izquierda y selló el resultado definitivo a favor del conjunto francés, que terminó como líder del grupo.

En el otro encuentro de la zona, Senegal cumplió con una goleada por 5-0 ante Irak, con tantos de Diarra, Sarr, Pape Gueye en dos oportunidades y Ndiaye.

Senegal hizo su trabajo y goleó a Irak para mantener sus chances de clasificar. (Crédito: IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa)

Con este resultado, el conjunto africano cerró la fase de grupos con tres puntos y una diferencia de gol de +2, lo que lo deja con muy buenas posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, a la espera de la finalización de los demás grupos.