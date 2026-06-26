Colapinto fue de mayor a menor en las prácticas libres del Gran Premio de Austria

En el arranque de la actividad del Gran Premio de Austria, el argentino Franco Colapinto mostró dos caras bien diferentes durante la jornada del viernes. Luego de una prometedora actuación en la primera sesión de entrenamientos libres, el piloto de Alpine retrocedió en la segunda práctica y finalizó lejos de los puestos de vanguardia.

Durante el primer ensayo, Colapinto logró ubicarse en la octava posición, dejando buenas sensaciones en el circuito Red Bull Ring. Sin embargo, en la segunda tanda de entrenamientos no consiguió sostener ese rendimiento y terminó en el puesto 16, en una sesión en la que nunca pudo meterse entre los diez mejores tiempos.

La jornada también reflejó un comportamiento dispar entre los dos autos de Alpine. Mientras que por la mañana Colapinto había superado a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en la segunda práctica ocurrió lo contrario: Gasly mejoró su desempeño y concluyó en el 11° lugar, mientras que el argentino quedó relegado.

Las actualizaciones aerodinámicas incorporadas por la escudería francesa para este fin de semana parecen haber tenido resultados dispares entre ambos monoplazas. Si bien inicialmente favorecieron el rendimiento del piloto argentino, posteriormente el mejor funcionamiento pareció trasladarse al auto de Gasly.

Pese al retroceso en la segunda sesión, el panorama no está cerrado para Colapinto de cara a la clasificación del sábado, teniendo en cuenta que en anteriores competencias logró recuperarse incluso después de entrenamientos complicados.

En la parte alta de la tabla, el más rápido fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, al mando de su Mercedes, seguido por los dos McLaren: el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris. El neerlandés Max Verstappen finalizó cuarto con Red Bull, mientras que el británico Lewis Hamilton completó los cinco primeros puestos con Ferrari.