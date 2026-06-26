La ONU estima que casi 7 millones de personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela

La magnitud de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela continúa revelándose con el paso de las horas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo dependiente de la ONU, estimó este viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles por la noche.

De acuerdo con la portavoz de la OIM, Zoe Brennan, la cifra preliminar incluye a cerca de dos millones de habitantes de Caracas, una de las zonas más castigadas por el desastre. La funcionaria aclaró que se trata de una estimación inicial y que el número podría variar a medida que avancen las evaluaciones sobre el impacto de la catástrofe.

"Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos", señaló Brennan durante una conferencia de prensa en Ginebra. En ese sentido, remarcó que la prioridad inmediata continúa siendo la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

La representante de Naciones Unidas advirtió además que la emergencia podría derivar en un importante desplazamiento interno de población. "Está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad", sostuvo.

En paralelo, otras agencias de la ONU informaron que al menos una veintena de hospitales de emergencia sufrieron daños de diversa consideración en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, además del distrito metropolitano de Caracas.

Frente a ese escenario, el gobierno venezolano solicitó formalmente a Naciones Unidas el despliegue de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, uno de los cuales ya comenzó a ser trasladado desde Estados Unidos. Asimismo, las autoridades venezolanas requirieron el envío de medicamentos, insumos y equipamiento sanitario, cuya logística se encuentra en preparación para ser canalizada hacia Caracas, en algunos casos a través de Panamá.

La comunidad internacional también comenzó a movilizar recursos para asistir a las zonas afectadas. Durante la madrugada de este viernes arribó a Venezuela el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, quien asumirá la coordinación de las operaciones de apoyo del Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) en las tareas de búsqueda y rescate.

La llegada del militar fue confirmada por el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, quien aseguró que equipos especializados estadounidenses ya comenzaron a desplegarse para colaborar con las operaciones de emergencia.

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades venezolanas mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros y avanzan en la evaluación de los daños materiales y humanos provocados por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en las últimas décadas.