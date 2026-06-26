"Probable temblor": así funcionó la alerta de Google que anticipó la catástrofe en Venezuela

Mientras Venezuela continúa contabilizando las consecuencias del devastador doble terremoto que dejó al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos, miles de personas destacaron en las últimas horas el papel que desempeñó una herramienta tecnológica que permitió advertir con anticipación sobre el riesgo sísmico.

Se trata del sistema de alertas de terremotos de Google para dispositivos Android, que emitió una notificación preventiva minutos antes de que se registraran los movimientos telúricos que afectaron a gran parte del país. Las capturas de pantalla de los avisos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios aseguraron haber recibido la advertencia antes de percibir el temblor.

El primer aviso fue enviado alrededor de las 18.04, e informaba sobre un "probable temblor" con una magnitud preliminar estimada de 6,2. Posteriormente, una segunda notificación indicó: "Es probable que hayas sentido un temblor", acompañada por datos sobre la magnitud estimada y la distancia respecto del epicentro.

Además, las alertas incluyeron recomendaciones básicas de seguridad, entre ellas el protocolo internacional utilizado durante emergencias sísmicas: "Agáchate, cúbrete y aférrate", con el objetivo de minimizar riesgos durante los primeros segundos del movimiento.

Cómo funciona el sistema de alerta sísmica de Android

El mecanismo desarrollado por Google, denominado Android Earthquake Alerts System, utiliza los acelerómetros incorporados en millones de teléfonos Android para detectar vibraciones compatibles con un terremoto.

Cuando una cantidad significativa de dispositivos registra movimientos similares de manera simultánea, el sistema procesa automáticamente la información y evalúa si se trata de un evento sísmico. Si los datos coinciden con determinados parámetros, se envían alertas a los usuarios ubicados en las zonas que podrían verse afectadas por las ondas sísmicas.

Si bien esta tecnología no permite predecir terremotos, sí puede proporcionar una advertencia de algunos segundos antes de que se perciba el movimiento, un margen de tiempo que en muchos casos resulta determinante para buscar refugio o alejarse de objetos potencialmente peligrosos.

Este sistema cobra especial relevancia en regiones donde no existen redes de monitoreo sísmico suficientemente desarrolladas o donde los sistemas oficiales de alerta temprana presentan limitaciones operativas.

Cómo activar las alertas de terremotos en Android

Los usuarios de dispositivos Android pueden verificar si tienen habilitada esta función siguiendo estos pasos:

Ingresar a Configuración .

. Seleccionar Seguridad y emergencia .

. Activar la opción Alertas de terremotos.

Tras el impacto de los sismos registrados en Venezuela, la efectividad de esta herramienta volvió a quedar en el centro del debate sobre el rol de la tecnología en la prevención y la respuesta ante desastres naturales.