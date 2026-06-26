Quedó firme un fallo que reconoce a ASOEM como destinataria de los aportes sindicales en Rincón

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) informó que quedó firme la resolución judicial que la reconoce como destinataria de los aportes sindicales correspondientes a sus afiliados en la Municipalidad de San José del Rincón. La decisión se consolidó luego de que fuera rechazado un recurso presentado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM).

Según informó el gremio, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe confirmó la sentencia de primera instancia, que determinó que ASOEM es la entidad legitimada para percibir las cuotas sindicales retenidas por el Municipio y depositadas judicialmente mientras se resolvía la controversia.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, el fallo también ratificó la validez de la desafiliación de ASOEM de FESTRAM, resuelta en una Asamblea Extraordinaria realizada el 15 de julio de 2022, al considerar que esa decisión se encuentra amparada por el principio de autonomía sindical y por la voluntad expresada democráticamente por sus afiliados.

La causa judicial se originó cuando la Municipalidad de San José del Rincón promovió una consignación judicial ante la existencia de reclamos contrapuestos respecto del destino de los aportes sindicales. Con la resolución ahora firme, esos fondos deberán ser transferidos a ASOEM y el Municipio deberá continuar liquidando las cuotas sindicales correspondientes a favor de esa entidad.

En el comunicado, ASOEM sostuvo que el fallo reafirma el principio de autonomía sindical y el derecho de los trabajadores a elegir libremente la organización que los represente. En ese sentido, el gremio consideró que la decisión judicial constituye un antecedente frente a otros conflictos relacionados con la representación sindical en municipios de la región, entre ellos el que mantiene con el Municipio de Sauce Viejo, donde reclama el reconocimiento de los trabajadores afiliados a la organización.

La entidad también señaló que la Cámara rechazó los planteos formulados por FESTRAM y confirmó la imposición de las costas del proceso de apelación a la parte recurrente.