Países Bajos ganó el Grupo F, Japón terminó segundo y ambos ya conocen a sus rivales en 16avos

El Grupo F del Mundial 2026 ya tiene definidos a sus tres clasificados para los dieciseisavos de final. Países Bajos se quedó con el primer puesto de la zona tras vencer 3 a 1 a Túnez, mientras que Japón igualó 1 a 1 frente a Suecia y aseguró el segundo lugar. De esta manera, ambos ya conocen a sus rivales en la próxima instancia.

Los neerlandeses enfrentarán a Marruecos, segundo del Grupo C, mientras que Japón se cruzará con Brasil, ganador de esa misma zona. En tanto, Suecia, que terminó tercera con cuatro puntos, logró avanzar como uno de los mejores terceros y deberá esperar la definición del resto de los grupos para conocer a su adversario.

En Kansas City, Países Bajos resolvió rápidamente el partido ante Túnez. A los 3 minutos, un gol en contra de Ellyes Skhiri abrió el marcador y, apenas cuatro minutos más tarde, Brian Brobbey amplió la ventaja para encaminar el triunfo.

En el complemento, Hazem Mastouri descontó para los africanos a los 54 minutos, pero Jan Van Hecke sentenció el 3 a 1 definitivo con un cabezazo a los 62, asegurando el liderazgo del grupo para el conjunto dirigido por Ronald Koeman.

En forma simultánea, Japón y Suecia igualaron 1 a 1 en Dallas. Daizen Maeda adelantó al seleccionado asiático a los 11 minutos del segundo tiempo, mientras que Anthony Elanga estableció el empate para los suecos.

Con estos resultados, Países Bajos finalizó primero con siete puntos, Japón fue segundo con cinco, Suecia terminó tercera con cuatro y Túnez cerró su participación sin unidades.