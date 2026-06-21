En el acto por el Día de la Bandera, Weiss Ackerley defendió la gestión y destacó la inversión en maquinaria

Por Santotomealdía

El intendente Miguel Weiss Ackerley encabezó este sábado el acto y desfile cívico militar por el Día de la Bandera y, durante su discurso, dedicó un tramo de su mensaje a destacar las inversiones realizadas por el Municipio en equipamiento y maquinaria.

En una semana en la que su figura fue blanco de fuertes cuestionamientos, si bien no hizo referencia directa a las críticas, afirmó: “Estoy acostumbrado a hablar cara a cara con los vecinos porque, para ser intendente, yo fui a la casa de muchos de ustedes”.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una jornada que incluyó la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, el desfile de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad, además de la exhibición de vehículos y equipos incorporados por el Municipio.

Al referirse al equipamiento, Weiss Ackerley señaló que “ustedes, como pueblo de Santo Tomé, son los propietarios de todas las máquinas y de todos los camiones en los que venimos invirtiendo desde hace solamente dos años y medio”.

El intendente sostuvo además que las adquisiciones realizadas por el Municipio fueron posibles gracias a la utilización de recursos propios. “Con esos mismos escasos recursos de siempre hemos equipado la Municipalidad como nunca jamás en la historia, con recursos propios”, expresó.

Nuevas inversiones

En otro tramo de su discurso, Weiss Ackerley anticipó nuevas incorporaciones para la flota municipal y aseguró que el equipamiento continuará ampliándose en el corto plazo.

“Todo lo que ustedes van a ver acá va a trabajar y va a prestar servicio a la comunidad durante mucho tiempo, pero casi lo mismo que lo que van a ver acá lo estamos adquiriendo ahora. Lo que ustedes van a ver acá va a estar duplicado el año que viene. En dos meses va a estar duplicado”, manifestó.

Finalmente, el mandatario atribuyó esas inversiones al esfuerzo de los contribuyentes y a la administración de los recursos municipales. “Todo eso ha sido con el esfuerzo que han hecho los vecinos de Santo Tomé y que hemos administrado de la mejor manera posible para que la economía alcance y rinda de la mejor manera”, concluyó.