Qué beneficios tienen los contribuyentes que adhieran a la moratoria municipal

Por Santotomealdía



La Municipalidad recordó que continúa vigente el régimen de regularización de deudas tributarias, una herramienta que permite a los contribuyentes acceder a descuentos sobre intereses, planes de financiación y promociones con tarjetas de crédito para cancelar obligaciones municipales.

La moratoria, que permanecerá abierta hasta el 8 de septiembre de 2026, alcanza las deudas devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye tributos como la Tasa General de Inmuebles (TGI), la Tasa de Urbanizaciones Privadas (TUP), la Tasa de Inmuebles Rurales (TIR), la Tasa Retributiva de Servicios Sanitarios (TRSS), el Derecho de Registro e Inspección (DReI) y la Tasa de Inscripción y Control Alimentario.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, quienes opten por el pago al contado obtendrán un 60% de descuento sobre los intereses. También existen alternativas de financiación con diferentes beneficios: tres cuotas sin interés y un descuento del 30% sobre intereses; seis cuotas con un 15% de descuento; 12 cuotas con una quita del 7,5%; y hasta 24 cuotas con un descuento del 5%.

Además, las multas correspondientes al Derecho de Registro e Inspección podrán abonarse con una reducción del 20%, siempre que el pago se realice al contado.

Otro de los beneficios vigentes son las promociones con tarjetas de crédito. Según informó la Municipalidad, es posible financiar el pago en tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas de Banco Macro, Banco Bica y Tarjeta Naranja Plan Z. En tanto, con tarjetas de Banco Santa Fe, la promoción se encuentra disponible los martes y jueves.

El Municipio recordó además que las cuotas de los convenios deberán abonarse mediante débito automático, ya sea a través de tarjeta de crédito o mediante CBU.

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse por WhatsApp. Para deudas vinculadas a inmuebles se encuentran habilitados los números 342 406 5993 y 342 6514790, mientras que para consultas relacionadas con el Derecho de Registro e Inspección está disponible el 342 5455593.