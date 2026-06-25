Ecuador dio el golpe ante Alemania y clasificó a como uno de los mejores terceros

Ecuador logró una histórica victoria por 2-1 ante Alemania en Nueva Jersey y consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, al finalizar en el tercer puesto de su zona con cuatro puntos.

El equipo europeo abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro, tras una llegada inicial que le permitió ponerse en ventaja rápidamente. Sin embargo, Ecuador reaccionó a los pocos minutos y llegó al empate a través de Nilson Angulo, quien definió desde el borde del área para igualar el partido.

Con el desarrollo del juego, Alemania perdió protagonismo y el conjunto ecuatoriano comenzó a generar sus propias oportunidades, en un encuentro de trámite intenso y con situaciones en ambos arcos.

En la segunda parte, Ecuador consiguió el segundo gol tras una jugada dentro del área que fue aprovechada por Gonzalo Plata, quien estableció el 2-1 definitivo. Ese tanto aseguró no solo la victoria, sino también la clasificación a la siguiente fase del certamen.

Con este resultado, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece finalizó la fase de grupos en el tercer lugar, con un total de cuatro puntos, lo que le permitió ubicarse entre los mejores terceros y avanzar a los dieciseisavos de final.