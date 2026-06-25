Laguna Paiva: rescataron a una mujer privada de su libertad y detuvieron a dos hombres

Un operativo policial desplegado durante la mañana de este jueves en la ciudad de Laguna Paiva permitió rescatar a una joven de 27 años que habría sido retenida contra su voluntad en un hecho que es investigado en el marco de una causa por violencia de género. Como resultado de las actuaciones, dos hombres fueron aprehendidos, se secuestró un automóvil y un tercer sospechoso continúa siendo buscado por la Justicia.

La investigación se inició alrededor de las 6.30, cuando vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 sobre una situación ocurrida en avenida Lambert. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por la policía, dos hombres habrían obligado a una mujer a subir a un vehículo en contra de su voluntad.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos manchas de sangre y un palo que habría sido utilizado durante el episodio. Además, tomaron declaración a una persona que aseguró haber observado parte de la secuencia.

Con esa información, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. En ese contexto, los uniformados realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada sobre avenida Lambert, donde aprehendieron a un hombre de 25 años. En el lugar también secuestraron una motocicleta Honda Wave roja perteneciente a la joven.

Horas más tarde, un vecino observó a la mujer caminando por la zona de Lisandro de la Torre y San Juan y dio aviso a las autoridades. La víctima fue asistida por personal policial y trasladada al Samco de Laguna Paiva para recibir atención médica y ser evaluada por las lesiones que presentaba.

Mientras avanzaban las tareas investigativas, los agentes localizaron abandonado un Volkswagen Suran gris que, según las primeras averiguaciones, habría sido utilizado durante el hecho. Poco después, a escasa distancia de donde fue hallado el vehículo, fue aprehendido un hombre de 44 años.

La causa quedó en manos de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Clelia Trossero, quien ordenó distintas medidas para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre de 44 años quedó aprehendido en una causa por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones dolosas en un contexto de violencia de género. En tanto, el otro detenido es investigado por un supuesto encubrimiento.

Además, la fiscal dispuso la captura de un tercer hombre, de 40 años, quien permanece prófugo y es señalado como uno de los principales sospechosos del caso. La investigación continúa para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en que se produjo el episodio.