Suiza sorprendió al local Canadá y le arrebató el primer lugar del grupo B

Suiza se quedó con el primer puesto del Grupo B del Mundial 2026 al vencer este miércoles por 2 a 1 a Canadá en Vancouver, resultado que le permitió superar a su rival en la tabla y asegurarse el liderazgo de la zona.

Con este triunfo, el conjunto helvético avanzó a los dieciseisavos de final como líder y además tendrá la ventaja de permanecer en Vancouver para afrontar la próxima instancia, mientras que Canadá, que también ya estaba clasificado, terminó segundo y deberá trasladarse para disputar su siguiente compromiso.

El encuentro se definió en buena medida durante el inicio de la segunda etapa, cuando Suiza logró marcar diferencias en pocos minutos. Primero, Rubin Vargas abrió el marcador tras conectar un centro enviado desde la derecha. Poco después, una acción directa terminó con Johan Manzambi ampliando la ventaja luego de una asistencia de Breel Embolo, que logró imponerse entre los defensores canadienses.

Con el 2-0 en contra, el seleccionado local reaccionó y fue en busca del descuento. El entrenador Jesse Marsch realizó modificaciones que le dieron mayor profundidad ofensiva al equipo y Canadá consiguió acercarse en el marcador gracias a un gol de Promise David.

Durante el tramo final, los norteamericanos intentaron llegar al empate a través de centros y pelotas detenidas, aunque se encontraron con una defensa suiza sólida que logró sostener la diferencia hasta el cierre.

La derrota no modificó la clasificación de Canadá a la fase eliminatoria, aunque sí le impidió quedarse con el primer lugar del grupo. Por su parte, Suiza cerró la fase inicial con una victoria que le permitió terminar en lo más alto de la zona.

En el otro partido del grupo, Bosnia y Herzegovina derrotó a Qatar y concluyó en el tercer puesto. Sin embargo, deberá esperar el desenlace del resto de las zonas para saber si su cosecha le permite avanzar como uno de los mejores terceros a los dieciseisavos de final.