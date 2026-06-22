Súper RIGI: Diputados discutirá el nuevo régimen de promoción para inversiones estratégicas

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con un temario que incluye el tratamiento del denominado “Súper RIGI”, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales considerados estratégicos.

El proyecto busca complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado el año pasado, aunque con un alcance más acotado. La propuesta apunta exclusivamente a actividades que aún no cuentan con desarrollo comercial en el país o que permanecen en etapas experimentales, por lo que no contempla ampliaciones de emprendimientos ya existentes.

La iniciativa oficial pretende atraer capitales para áreas como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, hidrógeno de bajas emisiones, reactores nucleares de pequeña escala, vehículos eléctricos, petroquímica avanzada y tecnología aeroespacial, entre otras.

Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones en derechos de importación y exportación para bienes vinculados a los proyectos y un esquema de estabilidad fiscal y normativa por 30 años. También contempla facilidades para acceder al mercado cambiario y mecanismos de resolución de controversias orientados a brindar mayor seguridad jurídica.

Para ingresar al régimen, las inversiones deberán superar los 1.000 millones de dólares y canalizarse a través de vehículos de proyecto específicos. Además, las empresas que ya hayan solicitado su incorporación al RIGI tradicional no podrán migrar automáticamente al nuevo esquema.

Otro de los puntos incluidos en el texto establece que provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos radicados en sus territorios puedan acceder a los beneficios previstos.

El oficialismo sostiene que la iniciativa busca generar un marco competitivo para captar inversiones vinculadas con industrias de última generación, fomentar las exportaciones y promover la creación de empleo calificado.

En paralelo, el Gobierno también consiguió avanzar en comisión con otro proyecto considerado prioritario: la autorización para cancelar una deuda de 171 millones de dólares con dos fondos acreedores que mantuvieron litigios por bonos impagos de 2001. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción del Senado, recibió dictamen en Diputados pese al rechazo de Unión por la Patria.

Ambos proyectos forman parte de la estrategia del Ejecutivo para reforzar su perfil de apertura hacia los mercados internacionales y apuntalar la llegada de inversiones. Según trascendió, el oficialismo aspira a llevar las iniciativas al recinto durante una sesión prevista para el 24 de julio.