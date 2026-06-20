Superávit nacional, déficit provincial: informes privados ponen el foco en el costo del ajuste

Mientras el Gobierno nacional sostiene el superávit fiscal como uno de los principales ejes de su política económica, distintos informes privados advirtieron que ese equilibrio tiene como contrapartida un creciente deterioro de las cuentas públicas provinciales.

La discusión volvió a instalarse luego de que el Ministerio de Economía informara que en mayo la administración nacional registró un superávit primario de $1,9 billones y un resultado financiero positivo de $478.000 millones. Paralelamente, la propia cartera difundió los datos de ejecución fiscal correspondientes a las 24 jurisdicciones provinciales.

Según un análisis de la consultora Vectorial, una parte importante del ajuste aplicado por la Nación terminó trasladándose a las provincias, que debieron afrontar una reducción de las transferencias nacionales mientras mantenían el financiamiento de servicios esenciales.

De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), los ingresos totales de las provincias crecieron un 3,4% en términos reales entre 2024 y 2025. Sin embargo, los gastos corrientes aumentaron un 7% y las erogaciones de capital un 5,8%, lo que llevó a una expansión real del gasto total del 6,9%.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que esta dinámica provocó un cambio de signo en las cuentas provinciales. Mientras que en 2024 las jurisdicciones habían mostrado un superávit primario equivalente a $4,8 billones —medidos a valores de mayo de 2026—, en 2025 el resultado pasó a ser deficitario en unos $380.000 millones.

La situación fue todavía más marcada en el resultado fiscal total. Según el informe, el consolidado provincial pasó de exhibir un superávit de $2 billones en 2024 a un déficit de $3,6 billones este año.

Desde Vectorial remarcaron que el deterioro fiscal ya no se limita a las provincias con mayores dificultades financieras, sino que alcanza también a distritos históricamente más sólidos. En ese sentido, sostuvieron que el superávit que muestra la Nación encuentra su correlato en un mayor rojo de las administraciones subnacionales, que enfrentan mayores restricciones para sostener áreas como salud, educación, seguridad e inversión pública.

En contraste, las cuentas nacionales mantienen números positivos. En los primeros cinco meses del año, el resultado primario acumuló un saldo favorable de $8,02 billones, mientras que el superávit financiero alcanzó los $2,4 billones.

Según la consultora ACM, estos resultados ubican al Gobierno por encima de las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el superávit primario acumulado equivale al 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al objetivo de $6,861 billones previsto para junio.

No obstante, los analistas advirtieron que la recaudación tributaria continúa mostrando caídas reales, por lo que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá, cada vez más, del control del gasto público y no de una recuperación de los ingresos.