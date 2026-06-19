Un cortocircuito provocó un incendio en un galpón de barrio 12 de Septiembre

Por Santotomealdía



Un incendio de considerable magnitud se registró este viernes por la mañana en un galpón de nuestra ciudad, ubicado sobre Juan José Paso al 3200, en barrio 12 de Septiembre. Afortunadamente, no hubo personas afectadas, aunque el fuego provocó importantes daños materiales.

El siniestro ocurrió en un galpón donde se almacenaban neumáticos y otros elementos de alta combustión. Según indicaron fuentes policiales, el fuego se habría originado a partir de un cortocircuito provocado por un cable que cayó sobre el material guardado en el lugar, generando rápidamente la propagación de las llamas.

La situación fue advertida por un vecino, quien alertó de inmediato al propietario del depósito y dio aviso al 911 y a los servicios de emergencia.

A partir de ese momento se desplegó un importante operativo en la zona, con la participación de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, efectivos de la policía y personal de la Policía Municipal.

Para combatir el fuego trabajaron en el lugar dos camiones y una camioneta de bomberos, logrando controlar el incendio antes de que se extendiera a inmuebles linderos.

Si bien no hubo que lamentar personas heridas ni daños humanos, las consecuencias materiales fueron significativas. Las llamas afectaron gran parte de la estructura del galpón y consumieron buena parte de los elementos almacenados en el interior, especialmente los neumáticos. Tras un arduo trabajo, los equipos de emergencia lograron extinguir el incendio y asegurar la zona para evitar nuevos focos.