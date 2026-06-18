Empate con sabor a poco: República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1

La segunda fecha del Mundial 2026 se puso en marcha con un empate que dejó abierto el Grupo A. En Atlanta, la República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1 en un duelo entre dos seleccionados que habían comenzado el certamen con una derrota y que necesitaban sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

El conjunto europeo se adelantó rápidamente en el marcador con un gol a los seis minutos, pero con el correr del partido fue perdiendo protagonismo y cedió la iniciativa a los africanos. Sin demasiada ambición para ampliar la ventaja, los checos se replegaron y permitieron que Sudáfrica creciera en el desarrollo.

La insistencia del equipo africano tuvo recompensa sobre el final. A pocos minutos del cierre, Sudáfrica encontró la igualdad mediante un penal y evitó una derrota que lo hubiera convertido en el primer seleccionado eliminado de la Copa del Mundo.

El empate dejó a ambos equipos con vida en el Grupo A, aunque obligados a buscar un triunfo en la tercera y última jornada para intentar meterse en la próxima ronda.

Más allá del resultado, tanto la República Checa como Sudáfrica dejaron una imagen discreta. Los europeos desaprovecharon la ventaja temprana y renunciaron al protagonismo, mientras que los africanos dominaron durante buena parte del encuentro, pero carecieron de claridad para generar peligro y solo lograron romper la resistencia rival desde los doce pasos.