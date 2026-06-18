Deportes — 18.06.2026 —
Empate con sabor a poco: República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1
En el partido que abrió la segunda fecha del Mundial 2026, ninguno logró despegar en el Grupo A. Los dos sumaron por primera vez en el torneo y definirán sus posibilidades en la última jornada.
La segunda fecha del Mundial 2026 se puso en marcha con un empate que dejó abierto el Grupo A. En Atlanta, la República Checa y Sudáfrica igualaron 1 a 1 en un duelo entre dos seleccionados que habían comenzado el certamen con una derrota y que necesitaban sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
El conjunto europeo se adelantó rápidamente en el marcador con un gol a los seis minutos, pero con el correr del partido fue perdiendo protagonismo y cedió la iniciativa a los africanos. Sin demasiada ambición para ampliar la ventaja, los checos se replegaron y permitieron que Sudáfrica creciera en el desarrollo.
La insistencia del equipo africano tuvo recompensa sobre el final. A pocos minutos del cierre, Sudáfrica encontró la igualdad mediante un penal y evitó una derrota que lo hubiera convertido en el primer seleccionado eliminado de la Copa del Mundo.
El empate dejó a ambos equipos con vida en el Grupo A, aunque obligados a buscar un triunfo en la tercera y última jornada para intentar meterse en la próxima ronda.
Más allá del resultado, tanto la República Checa como Sudáfrica dejaron una imagen discreta. Los europeos desaprovecharon la ventaja temprana y renunciaron al protagonismo, mientras que los africanos dominaron durante buena parte del encuentro, pero carecieron de claridad para generar peligro y solo lograron romper la resistencia rival desde los doce pasos.