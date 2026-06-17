Palo Oliver reclama información sobre los controles realizados en la Cisterna Luján Oeste

El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados de Santa Fe para solicitar al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste de la ciudad de Santo Tomé, así como sobre los controles realizados por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) desde su puesta en marcha.

La iniciativa requiere que, a través del ENRESS, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y demás organismos competentes, se remitan los informes técnicos, actas de inspección y análisis de laboratorio vinculados a la calidad del agua distribuida por esa instalación.

Asimismo, solicita que se informe si durante los controles efectuados se detectó la presencia de bacterias, microorganismos o contaminantes físicos, químicos o biológicos que impliquen incumplimientos de los parámetros establecidos para el consumo humano. También pide precisiones sobre la eventual presencia de hierro, manganeso u otros elementos que pudieran alterar las características del agua.

El proyecto requiere además conocer si el organismo regulador emitió intimaciones, observaciones o recomendaciones dirigidas al Municipio de Santo Tomé o a los responsables de la operación de la cisterna, y cuáles fueron las medidas correctivas implementadas a partir de esas actuaciones.

Otro de los puntos incluidos en el pedido de informes apunta a determinar si actualmente la Cisterna Luján Oeste cumple con todos los parámetros exigidos para la distribución de agua potable, además de precisar qué barrios reciben el suministro proveniente de esa infraestructura y cuántos usuarios se encuentran alcanzados por el sistema.

En los fundamentos de la iniciativa, Palo Oliver sostuvo que "han tomado estado público diversas informaciones periodísticas que dan cuenta de posibles observaciones formuladas por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios respecto de la calidad del agua distribuida a través de la Cisterna Luján Oeste de la ciudad de Santo Tomé".

El legislador indicó además que, de acuerdo con esas publicaciones, los controles realizados por el ENRESS "habrían detectado incumplimientos en determinados parámetros de calidad del agua, incluyendo observaciones vinculadas a la presencia de hierro y manganeso, alteraciones en las condiciones organolépticas y la detección de contaminación bacteriológica en muestras analizadas durante los primeros meses de funcionamiento de la mencionada infraestructura".

"Resulta indispensable que la ciudadanía y este Poder Legislativo cuenten con información precisa, actualizada y respaldada técnicamente respecto de las condiciones de funcionamiento de la instalación, los controles efectuados, las observaciones realizadas por los organismos competentes y las medidas implementadas para garantizar la calidad del agua suministrada", afirmó Palo Oliver.

Finalmente, remarcó que "el acceso al agua potable segura constituye un derecho humano fundamental" y consideró que cualquier situación que genere dudas sobre la calidad del servicio "amerita la intervención de los organismos de control y el ejercicio de las facultades de seguimiento por parte de este Poder Legislativo".