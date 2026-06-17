Argentina arrancó la defensa del título con una goleada y un triplete de Messi

Por Santotomealdía



La Selección Argentina inició la defensa del título mundial con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia en Kansas City y tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro en una actuación que volvió a confirmar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial.

Con un equipo que mostró solidez, control del juego y eficacia ofensiva, la Scaloneta comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026. Y una vez más, cuando el campeón necesitó desequilibrio, apareció su capitán para marcar diferencias.

El encuentro tuvo emociones desde el arranque. A los cinco minutos, Messi ya había convertido tras una asistencia de Lautaro Martínez, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada. Poco después, Argelia llegó a festejar mediante Fares Chaibi, pero el VAR también invalidó la acción por fuera de juego.

La apertura del marcador llegó a los 17 minutos. Rodrigo De Paul filtró un pase preciso para Messi, que encaró de frente al arco y sacó un zurdazo espectacular que se metió junto a un ángulo para establecer el 1 a 0.

¡GOLAZO DE MESSI!



El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Con la ventaja, Argentina manejó los tiempos del partido y apenas sufrió sobresaltos frente a un rival que intentó discutir la posesión, pero que nunca logró comprometer seriamente a Emiliano Martínez.

En el complemento, los dirigidos por Lionel Scaloni terminaron de liquidar el encuentro. A los 60 minutos, un remate de Alexis Mac Allister encontró una respuesta imperfecta de Luca Zidane y Messi apareció para capturar el rebote y firmar el segundo gol de la noche.

¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia.



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La obra se completó a los 75 minutos. Desde la puerta del área, el capitán sacó otro preciso zurdazo para sellar el triplete y el 3 a 0 definitivo, desatando la ovación de los miles de argentinos presentes en el estadio.

La actuación del rosarino fue determinante de principio a fin. Además de los tres goles, participó en la generación de juego, lideró los ataques de la Albiceleste y fue el jugador más influyente de la noche.

¡HAT-TRICK Y MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



Lionel Messi marcó el 3-0 de Argentina ante Argelia en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/B8dwtKimiw — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

A los 79 minutos, Scaloni decidió reemplazarlo por Nico Paz para que recibiera el reconocimiento del público, que lo despidió de pie luego de una actuación memorable.

Con este triunfo, Argentina comenzó de la mejor manera su participación en el Grupo J y dio una nueva muestra de su candidatura. El próximo compromiso será ante Austria, mientras que Argelia buscará recuperarse frente a Jordania.