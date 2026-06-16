Chena presentó proyectos para reforzar la seguridad y proteger dos accesos clave de la ciudad

Durante la octava sesión del Concejo Municipal, Alejandra Chena presentó tres proyectos de comunicación orientados a fortalecer la seguridad vial y proteger la infraestructura de dos de las arterias más importantes de la ciudad: calle Frenguelli y el Acceso Norte.

Las iniciativas buscan dar respuesta a problemáticas vinculadas al crecimiento del tránsito vehicular y a la necesidad de preservar corredores estratégicos para la conectividad urbana y regional. Uno de los ejes de trabajo está centrado en calle Frenguelli, una vía fundamental para el ingreso y egreso de la ciudad desde la Ruta Nacional Nº 11. En este sentido, Chena propuso reforzar los controles sobre el tránsito pesado y evaluar restricciones para la circulación de camiones y vehículos de gran porte, con el objetivo de evitar el deterioro prematuro del pavimento y mejorar las condiciones de seguridad vial.

Complementariamente, en un segundo proyecto solicitó la instalación de cámaras de seguridad y domos de videovigilancia en la intersección de Frenguelli y Ruta Nacional Nº 11, uno de los accesos con mayor circulación de vehículos. La medida apunta a optimizar el monitoreo del tránsito, prevenir accidentes y fortalecer las acciones de seguridad en un punto neurálgico de la ciudad.

“Calle Frenguelli se ha consolidado como una arteria estratégica para la movilidad urbana. Su preservación y la mejora de las condiciones de seguridad son fundamentales para acompañar el crecimiento de la ciudad y garantizar una circulación más ordenada”, señaló la concejala.

Por otra parte, la edil socialista pidió para implementar controles preventivos sobre la circulación de vehículos de gran porte en el Acceso Norte, una obra recientemente puesta en valor con financiamiento provincial. La propuesta busca evitar que el tránsito pesado genere daños en la calzada y comprometa la vida útil de una infraestructura considerada clave para la conexión de Santo Tomé con la ciudad de Santa Fe y la Autopista Santa Fe-Rosario.

Las propuestas presentadas pretenden proteger las inversiones públicas, mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por la ciudad y garantizar que las principales vías de circulación se mantengan las condiciones adecuadas y seguras para los vecinos.

