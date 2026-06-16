Francia se activó en el segundo tiempo y derrotó a Senegal con un doblete de Mbappé

Francia necesitó un segundo tiempo mucho más intenso para derrotar 3-1 a Senegal en su debut en el Mundial 2026. Después de una primera mitad pareja y con pocas llegadas claras, el equipo de Didier Deschamps encontró los espacios tras el descanso y resolvió el partido a partir de la jerarquía de Kylian Mbappé.

El delantero abrió el marcador a los 21 minutos del complemento tras una asistencia de Michael Olise y volvió a aparecer en tiempo agregado con un potente remate desde afuera del área para sellar el resultado. Entre ambos tantos llegó el gol de Bradley Barcola, que a los 36 amplió la diferencia luego de una combinación iniciada por Adrien Rabiot.

Senegal había logrado incomodar a Francia durante buena parte del encuentro y encontró el descuento a través de Ibrahim Mbaye a los 43 minutos, cuando dejó atrás a Theo Hernández y definió cruzado para poner el 2-1. Sin embargo, la reacción duró poco: Mbappé apareció nuevamente en el descuento y despejó cualquier duda sobre el cierre.

Más allá del resultado, el dato central del partido fue el contraste entre los dos tiempos. Francia pasó de un primer tramo sin profundidad a un complemento mucho más vertical, con mayor participación de Mbappé, Olise y Barcola, y transformó un desarrollo incómodo en una victoria convincente.

Con los tres puntos, el conjunto francés arrancó el Grupo I con una victoria importante y ratificó su condición de candidato, mientras que Senegal dejó una imagen competitiva pero quedó obligado a sumar en la próxima fecha para no complicar sus chances de clasificación.