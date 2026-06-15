La Scaloneta pone primera en el Mundial: Argentina enfrenta a Argelia en Kansas City

La espera terminó. La selección argentina comenzará este martes su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J, en un encuentro que marcará el inicio de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

El partido se disputará desde las 22:00 (hora argentina) en el Kansas City Stadium, uno de los escenarios elegidos para la Copa del Mundo en Estados Unidos. El árbitro del encuentro será el polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta el debut con algunas dudas en la formación, aunque con la tranquilidad de contar con la mayoría de sus figuras disponibles. La principal confirmación es la presencia de Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recuperó de una fractura en un dedo de la mano derecha y estará bajo los tres palos.

Las incógnitas pasan por la defensa y el ataque. En la zaga, Scaloni debe definir si Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez acompañarán a Cristian Romero, mientras que la ausencia de Nicolás Tagliafico, lesionado, abre la posibilidad para Facundo Medina en el lateral izquierdo.

En ofensiva, la duda está entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi.

Además, durante los últimos entrenamientos el cuerpo técnico trabajó con dos esquemas tácticos: el tradicional 4-4-2 y una alternativa con línea de cinco defensores, utilizando carrileros con mayor recorrido.

En conferencia de prensa, Scaloni llevó tranquilidad respecto al estreno mundialista. “El Mundial no se acaba en el primer partido, no es fundamental, aunque sí importante”, afirmó el entrenador.

Cómo llega Argelia

El seleccionado africano llega a la Copa del Mundo atravesando un gran momento futbolístico y con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo. Dirigido por Vladimir Petković, Argelia acumuló resultados destacados en la preparación previa, entre ellos una goleada por 4-0 ante Bolivia y una victoria por 1-0 frente a Países Bajos.

El equipo basa buena parte de sus expectativas en la experiencia de Riyad Mahrez y en el aporte de jóvenes talentos como Ibrahim Maza, en un plantel que buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo.

Scaloni también destacó las virtudes del rival y pidió cautela. “Es un gran equipo. Tiene jugadores rápidos adelante, grandes futbolistas y un buen entrenador. Nos va a poner las cosas difíciles”, señaló.