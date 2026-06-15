España decepcionó en su debut y empató sin goles ante Cabo Verde

España tuvo un debut para el olvido en el Mundial 2026 y empató 0-0 frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en lo que fue la primera igualdad sin goles del torneo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una producción futbolística muy por debajo de las expectativas ante una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

Durante la primera mitad, Ferrán Torres estuvo cerca de abrir el marcador, pero un remate suyo terminó impactando en el travesaño.

Con el correr de los minutos, el arquero Vozinha se convirtió en una de las grandes figuras del encuentro al responder con solvencia cada vez que España logró generar peligro.

En el complemento, el entrenador español apostó por los ingresos de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes regresaron a las canchas luego de superar distintas lesiones.

Yamal entró a los 25 minutos de la segunda etapa, mientras que Williams lo hizo sobre el final del partido, aunque ninguno logró modificar el desarrollo del juego ni romper el cero.

Con este empate, España dejó dudas en su estreno mundialista y quedó obligada a mejorar en la próxima presentación del Grupo F.

En la siguiente fecha, La Roja enfrentará a Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde jugará frente a Uruguay.