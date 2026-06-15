Investigan el robo de maíz en un campo de Sauce Viejo: hay tres detenidos

Tres hombres fueron aprehendidos en la localidad de Sauce Viejo en el marco de una investigación por el presunto robo de maíz desde un silo ubicado en un campo de la zona.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, dependiente de la Unidad Regional I, luego de la denuncia radicada por un productor de 64 años. Según manifestó la víctima, desde el domingo pasado venía advirtiendo la sustracción de granos de maíz almacenados en un silo de su propiedad.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos realizaron dos requisas domiciliarias. Mientras que la primera no arrojó resultados de interés para la causa, en el segundo domicilio inspeccionado, perteneciente a un hombre de 39 años, los uniformados secuestraron dos bolsas de arpillera con maíz y un buzo que presentaba restos de granos.

Como consecuencia del procedimiento, fueron aprehendidos tres sospechosos de 20, 31 y 39 años, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que deberá determinar el grado de participación de los involucrados y avanzar con las medidas procesales pertinentes.