Alemania goleó 7 a 1 a Curazao y comenzó el Mundial con una actuación demoledora

Alemania debutó con una contundente goleada por 7 a 1 frente a Curazao en el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026, y dejó una de las actuaciones más impactantes en el arranque del torneo.

Después de dos Copas del Mundo consecutivas quedando eliminado en fase de grupos, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann mostró una versión dominante, ofensiva y muy efectiva, reafirmando rápidamente su candidatura en el certamen.

Los goles alemanes fueron convertidos por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz —en dos oportunidades—, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

Curazao, por su parte, también tuvo un momento histórico pese a la derrota, ya que consiguió marcar el primer gol de su historia en una Copa del Mundo.

Alemania tomó rápidamente el control del partido y abrió el marcador a los cinco minutos gracias a Nmecha, imponiendo desde el inicio una clara superioridad en el juego y en la posesión de la pelota.

El conjunto europeo encontró espacios con facilidad, movió el balón con precisión y generó constantes situaciones de peligro a partir de rápidas asociaciones ofensivas por el centro del campo.

Sin embargo, en una de las pocas aproximaciones que tuvo Curazao llegó la sorpresa. Livano Comenencia aprovechó un rebote en la puerta del área y sacó un potente remate que venció a Manuel Neuer, desatando el festejo caribeño por un gol que quedó en la historia de su selección.

La igualdad parcial apenas alteró el dominio alemán.

Después de insistir varias veces mediante jugadas de pelota parada, Alemania volvió a ponerse en ventaja a los 37 minutos, cuando Schlotterbeck conectó de cabeza un tiro de esquina.

En el cierre del primer tiempo, el árbitro sancionó penal tras una infracción sobre Nmecha y Havertz convirtió el 3 a 1 con una definición precisa.

En el complemento, Alemania terminó de construir la goleada con absoluta autoridad.

Musiala marcó el cuarto gol luego de una gran asistencia filtrada de Joshua Kimmich, mientras que Curazao comenzó a sentir físicamente el desgaste y ya no pudo sostener el ritmo del partido.

Con el resultado ampliamente favorable, los alemanes administraron energías, continuaron dominando la posesión y siguieron encontrando espacios frente a una defensa desbordada.

Nathaniel Brown anotó el quinto tanto a los 67 minutos y, ya sobre el final, Undav y nuevamente Havertz terminaron de sellar el 7 a 1 definitivo.

La primera fecha del Grupo E se completará con el encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil.

En la próxima jornada, Alemania enfrentará al seleccionado africano el sábado 20 de junio desde las 17:00, mientras que Curazao jugará frente a Ecuador a partir de las 21:00.