Qatar rescató un empate histórico ante Suiza en el cierre del Grupo B

Qatar consiguió este sábado un empate histórico al igualar 1 a 1 frente a Suiza en el Estadio Bahía de San Francisco, en California, por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

El seleccionado asiático logró así el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, luego de rescatar la igualdad sobre el cierre frente a un rival que había sido claramente superior durante gran parte del encuentro.

Suiza dominó ampliamente el primer tiempo, manejó la pelota y generó las situaciones más peligrosas del partido.

La ventaja europea llegó gracias a un penal convertido por Breel Embolo, que definió con precisión para poner el 1 a 0.

A pesar del dominio, el conjunto dirigido por Murat Yakin no logró ampliar la diferencia y desperdició varias oportunidades claras.

Incluso, Qatar logró salvar dos pelotas prácticamente sobre la línea y mantuvo abierto el partido.

En el complemento, Suiza siguió generando chances pero bajó el ritmo y pareció conformarse con la mínima ventaja.

Esa relajación terminó costándole caro.

Cuando el partido se acercaba al final, Al Amin envió un centro preciso y Bassam Al-Khoukhi apareció de cabeza para marcar el empate definitivo.

El gol desató el festejo de los jugadores qataríes, que consiguieron un resultado histórico para el fútbol de su país.

Con este empate, el Grupo B quedó completamente igualado, ya que tanto Canadá y Bosnia como Qatar y Suiza terminaron sus respectivos partidos con resultado 1 a 1 y todos suman una unidad.