¿Scaloni analiza cambiar el esquema defensivo para el debut de Argentina en el Mundial?

La Selección argentina continúa ajustando detalles para su debut en el Mundial 2026 y el entrenador Lionel Scaloni analiza modificar el esquema defensivo para el partido de este martes frente a Argelia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el técnico de la “Albiceleste” probó durante los entrenamientos una formación inicial con línea de cuatro defensores, aunque la lesión de Nicolás Tagliafico abrió la posibilidad de un cambio táctico de último momento.

El lateral izquierdo sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y se perdería al menos los primeros dos partidos de la fase de grupos.

En el esquema que evaluó inicialmente Scaloni, la defensa estaría integrada por Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras que Cristian Romero y Nicolás Otamendi ocuparían la zaga central.

Sin embargo, el entrenador también analiza retirar a Molina para sumar un mediocampista más y pasar de un sistema 4-3-3 a un 3-4-3.

En ese contexto, aparece como alternativa Nicolás González, uno de los futbolistas de mayor confianza para Scaloni y que ya fue utilizado anteriormente en funciones más defensivas por el sector izquierdo.

En la mitad de la cancha, si se mantiene la línea de cuatro, los titulares serían Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La delantera, en tanto, estaría conformada por Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Messi llega al debut tras una destacada actuación en el amistoso frente a Islandia, mientras que Lautaro buscará revancha luego de su flojo rendimiento en el Mundial de Qatar 2022.

En cuanto a Tagliafico, todo indica que podría regresar recién para el último partido del Grupo J, programado para el 27 de junio frente a Jordania, o incluso ser preservado para una eventual fase eliminatoria.