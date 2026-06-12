Ciudadania Activa reclama respuestas al Concejo Municipal por falta de tratamiento de propuestas para el sistema de remises

El espacio Ciudadanía Activa presentó una nota ante el Concejo Municipal de Santo Tomé para reclamar información sobre el estado de tratamiento de una serie de propuestas vinculadas a la actualización de la ordenanza que regula el servicio de remises en la ciudad.

Según indicaron desde la agrupación, la inquietud surge a raíz de una presentación realizada en diciembre de 2025, mediante la cual acercaron una serie de iniciativas destinadas a revisar y modernizar el marco normativo vigente para el sector.

Desde Ciudadanía Activa señalaron que aquellas propuestas fueron elaboradas con el objetivo de aportar herramientas para construir "una regulación moderna, eficiente y acorde a las necesidades actuales de trabajadores, usuarios y prestadores del servicio". Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no recibieron información sobre el tratamiento legislativo del expediente ni sobre la consideración de los aportes realizados.

De acuerdo con el comunicado difundido por el espacio, entre las iniciativas presentadas se encuentran medidas orientadas a reducir costos para los permisionarios, modernizar los controles técnicos, simplificar trámites administrativos, incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la prestación del servicio, generar nuevas oportunidades laborales para el sector y promover mecanismos institucionales de participación ciudadana.

Asimismo, sostuvieron que "el sistema de remises atraviesa una situación crítica que requiere respuestas urgentes y planificación estratégica por parte de las autoridades", y remarcaron que la actualización de la normativa "no puede continuar postergándose" mientras trabajadores y usuarios enfrentan las consecuencias de regulaciones que necesitan ser actualizadas y adaptadas a la realidad.

En ese contexto, desde Ciudadanía Activa reiteraron su disposición a participar de instancias de diálogo y construcción colectiva, aunque consideraron indispensable que el Concejo Municipal informe a la comunidad cuál será el tratamiento que recibirán las propuestas presentadas.

Finalmente, solicitaron que las iniciativas sean incorporadas a la agenda legislativa local y reclamaron "un proceso transparente que permita conocer los avances de su tratamiento", además de la generación de espacios de debate que contribuyan a encontrar soluciones concretas para el sector.