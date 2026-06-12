“No me banco que mientan”: Enrico cruzó a Nación por el puente Carretero y dijo que la provincia no tiene obligación de repararlo

Por Santotomealdía

El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, cuestionó al gobierno nacional por el pedido para que la provincia se haga cargo de nuevas reparaciones en el puente Carretero y aseguró que Santa Fe “no tiene ninguna obligación” de intervenir sobre esa estructura. “No me banco que mientan, no me banco las avivadas”, lanzó.

En una entrevista con Nova al Día, el funcionario confirmó que la nota enviada por Vialidad Nacional advierte sobre problemas detectados en cuatro juntas del puente y plantea la necesidad de realizar trabajos preventivos para evitar daños mayores. En ese marco, aclaró que la decisión de avanzar o no con esas tareas deberá ser evaluada junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

“El gobierno nacional le dice a la provincia que ha detectado que hay cuatro juntas del puente viejo que tienen problemas y que, para evitar que esos problemas se sigan acrecentando, hay que hacer trabajos de reparación”, explicó el funcionario. Según detalló, la intención es intervenir preventivamente para evitar una situación similar a la ocurrida en 2024, cuando el deterioro de una ménsula obligó a restringir durante meses la circulación sobre el viaducto.

“La idea es prevenir lo que fue el corte la otra vez. La idea es que en estos cuatro problemas que hay en las juntas podamos colocar las ménsulas y los pernos para evitar que ese movimiento se dé”, sostuvo.

No obstante, Enrico remarcó que el puente Carretero sigue siendo una estructura nacional y rechazó las versiones que indican que, mientras se construye el nuevo puente, el mantenimiento quedó bajo responsabilidad provincial. “Nosotros no tenemos ninguna obligación. Ese es un puente del gobierno nacional y le corresponde pura y exclusivamente a Vialidad Nacional”, afirmó.

En ese sentido, también desmintió que exista algún convenio que transfiera esa responsabilidad a la provincia. “Eso es absolutamente falso. Que no saquen el lazo”, expresó.

El ministro explicó que el acuerdo vigente entre ambas jurisdicciones está vinculado exclusivamente a la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe. “El único convenio que tenemos es para informar que estamos haciendo un puente nuevo provincial al lado de un puente nacional”, indicó.

De todos modos, admitió que el Gobierno provincial analizará políticamente el tema debido a la importancia estratégica de la conexión vial entre ambas ciudades. “Lo voy a hablar con el gobernador Pullaro, a ver qué hacemos”, señaló.

Finalmente, Enrico también cuestionó que desde ámbitos vinculados a Vialidad Nacional hayan surgido versiones periodísticas sosteniendo que las reparaciones le corresponden a la provincia. “El puente viejo lo tiene que reparar el gobierno de Milei. Que no vengan a decir que nos corresponde a nosotros. Y si alguien va a hablar de Vialidad Nacional, que ponga la cara”, concluyó.