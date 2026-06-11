Reducciones de circulación en 7 de Marzo por el avance de las obras de acceso al nuevo puente

Por Santotomealdía



Desde este jueves comenzaron a registrarse reducciones en la circulación vehicular sobre avenida 7 de Marzo, en el breve tramo frente a calle Mitre, como consecuencia del avance de las obras vinculadas al acceso al nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé.

Si bien por el momento no comenzaron las intervenciones directas sobre avenida 7 de Marzo, existe un importante movimiento de máquinas en sectores clave del acceso al futuro viaducto. Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolla sobre calle Mitre, entre Colón y 7 de Marzo, donde se ejecuta una intervención. En paralelo, también avanzan las tareas en el sector donde estará ubicado el estribo oeste del nuevo puente, en la cabecera santotomesina.

Vista desde la ochava suroeste de 7 de Marzo y Mitre. (Crédito: STD)

Durante los últimos días pudo observarse un incremento en la presencia de maquinaria pesada, movimiento de suelo y trabajos preparatorios en distintos puntos de la zona. Esto comenzó a impactar de manera directa en la circulación habitual de vehículos en el acceso al Puente Carretero.

Cabe aclarar que no fue informado si estas reducciones de circulación serán permanentes ni tampoco se comunicaron horarios específicos de restricción vehicular. Del mismo modo, todavía no existe información pública oficial sobre cuándo comenzarán las intervenciones directas sobre el tramo de avenida 7 de Marzo, entre el puente y calle José Maciá.

Un tramo de calle Mitre ya hormigonado. (Crédito: STD)

Los cambios que se vienen

La transformación vial prevista para este sector forma parte del proyecto integral del nuevo puente y contempla una profunda reorganización del tránsito en nuestra ciudad. Entre los principales cambios, está previsto que Mitre pase a tener sentido único de circulación hacia el norte, permitiendo el acceso al nuevo puente desde distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, Candioti tendrá circulación norte-sur, funcionando como vía de salida para parte del tránsito proveniente del puente Carretero. El objetivo de esta reorganización es reducir cruces conflictivos y mejorar la seguridad vial en uno de los sectores con mayor circulación vehicular de nuestra ciudad.

Vista de la intersección de Mitre y 9 de Julio, este jueves. (Crédito: STD)

El proyecto también contempla la implementación de un sistema de semaforización inteligente, además de nuevos carriles, bicisendas y espacios peatonales que modificarán por completo la dinámica urbana del sector.

La obra del nuevo puente tuvo su acta de inicio el 13 de marzo de 2025 y cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que se estima que podría estar finalizada hacia marzo de 2027. Mientras avanza la estructura principal del viaducto sobre el río Salado, en nuestra ciudad ya comenzaron a hacerse visibles los primeros cambios concretos vinculados al futuro acceso al nuevo puente.