La Municipalidad emitió un comunicado sobre la Cisterna Luján Oeste y prometió una comunicación “transparente y oportuna”

La Municipalidad de Santo Tomé informó a los vecinos de los barrios abastecidos por la Cisterna Luján Oeste sobre la situación del servicio de agua potable, los controles realizados y el estado actual del sistema.

Fue luego de la reunión que se realizó el miércoles en las instalaciones del IFEE presidida por el intendente de la ciudad, Miguel Weiss Ackerley y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Hernán Palmich. La misma además contó con la presencia de concejales, vecinalistas, y representantes del ENRESS, de Defensoría del Pueblo y del SAMCo local.

A través de un comunicado, explicó que "la Cisterna Luján Oeste fue puesta en funcionamiento en una etapa inicial como refuerzo del suministro actual, incorporando a la red de agua potable, nuevos caudales de agua subterránea tratada mediante cloración".

"Este refuerzo fue la previa a la entrada en operación de la planta potabilizadora proyectada como segunda etapa de la obra", indicó.

Asimismo, agregó que "esta medida fue implementada a los efectos de mitigar las carencias históricas del suministro en este sector de la ciudad durante el período estival, y su activación combinada con el suministro de Desvío Arijón fue oportunamente comunicado a representantes vecinales, concejales y ente regulador".

Según detalló en el escrito, "todo los protocolos de acción, etapas de activación y controles de rutina, al igual que todos los pedidos de informe sobre calidad del agua y estado de la obra fueron oportunamente llevados adelante y compartidos al ENRESS y al Consejo Municipal, respondidos por las áreas técnicas correspondientes".

"Habiéndose superado el periodo estival y los altos consumo del recurso, la Cisterna Luján Oeste se encuentra momentáneamente inoperativa, hasta tanto se concrete la totalidad de la obra civil en los próximos meses, asegurando la potabilización del agua distribuida", agregó.

Seguidamente indicó que "el sector se abastece nuevamente según su configuración original y los controles conjuntos con el ENRESS continúan llevándose adelante con normalidad".

En el tramo final, sostuvo que "el Municipio entiende la preocupación de los vecinos y asume el compromiso de continuar manteniendo una comunicación transparente y oportuna sobre el estado del servicio".

"La reunión realizada este miércoles con autoridades del ENRESS y concejales de la ciudad permitió brindar información completa sobre todo lo actuado y acordar los pasos a seguir para garantizar la calidad del servicio en el largo plazo", concluyó.