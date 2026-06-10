Luego de la reunión por la Cisterna Luján Oeste, vecinales reclaman controles e información permanentes

Por Santotomealdía



Luego de la reunión realizada este miércoles en la Vieja Usina entre autoridades municipales, representantes del ENRESS, concejales y vecinalistas, la presidenta de la Vecinal Villa Luján, Danisa Robledo, sostuvo que las asociaciones vecinales continuarán reclamando información permanente y controles sobre la calidad del agua distribuida en el oeste de nuestra ciudad.

En diálogo con Nova al Día, Robledo confirmó que durante el encuentro se ratificó que actualmente todo el cuadrante oeste volvió a abastecerse exclusivamente con agua del Acueducto Desvío Arijón, luego de que se desconectara el sistema de perforaciones de la Cisterna Luján Oeste. “Vamos a pedir todo el tiempo información y conocer los pasos a seguir”, expresó la dirigente vecinal al referirse a los compromisos asumidos durante la reunión.

Según explicó, desde el Municipio les informaron que continuarán realizándose estudios y controles sobre la calidad del agua, mientras se aguardan definiciones sobre la situación de la planta potabilizadora prevista para completar el funcionamiento del sistema.

Robledo sostuvo además que el regreso al abastecimiento mediante el acueducto ya comenzó a generar nuevamente inconvenientes de presión en distintos sectores del oeste de la ciudad. “En barrios como Favaloro o 12 de Septiembre ya están empezando a tener problemas de presión”, advirtió.

En ese sentido, señaló que desde las vecinales existe preocupación por cómo evolucionará la situación cuando aumente el consumo de agua durante los meses de mayor temperatura.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el compromiso asumido por el Ejecutivo municipal de mantener una comunicación más fluida con las vecinales respecto de los controles y decisiones vinculadas al servicio. “Estamos esperando que realmente tomen las medidas necesarias”, afirmó Robledo.

Además, confirmó que durante el encuentro no hubo respuestas concretas sobre el pedido de Audiencia Pública presentado esta semana por la Vecinal Villa Luján ante el Municipio, el ENRESS y el Concejo Municipal. “No se tocó el tema durante la reunión y por ahora no tuvimos respuesta”, señaló.

Finalmente, la dirigente vecinal remarcó que continuarán solicitando acceso a la información técnica vinculada al funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste y a los estudios realizados sobre la calidad del agua distribuida en el sector.