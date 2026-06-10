Reabrieron el Centro de Denuncias de Santo Tomé en su nueva sede

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe informó que el Centro de Denuncias de Santo Tomé retomó la atención al público en su nueva sede de Avenida 7 de Marzo 1442, tras finalizar las tareas de traslado y reorganización operativa. La reapertura permite restablecer la atención presencial para la recepción de denuncias, consultas, certificaciones y otros trámites, con el objetivo de fortalecer el acceso de la ciudadanía a este servicio y mejorar las condiciones de atención, según se detalló.

Durante el acto, el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, destacó la importancia de la nueva ubicación y el trabajo conjunto realizado para concretar el traslado. “Es un lugar estratégico, visible y de fácil acceso, tanto para los santotomesinos como para quienes transitan entre Santo Tomé y Santa Fe. Queremos que la ciudadanía sepa que aquí está el Estado para acompañar a las personas cuando sufren un delito, necesitan orientación o requieren asistencia en distintos trámites”, señaló.

Asimismo, remarcó que la medida se enmarca en una política integral de seguridad pública. “Esta acción acerca el Estado a la gente y es coherente con una estrategia orientada a liberar a la Policía de tareas administrativas para que pueda concentrarse en la prevención del delito. La toma de denuncias es una tarea especializada que hoy se canaliza a través de estos centros y de herramientas como el Centro de Denuncias 911”, afirmó.

Por su parte, el intendente Miguel Weiss Ackerley, valoró el trabajo articulado entre la Provincia y el municipio para concretar la reapertura. “Pudimos poner a disposición de la comunidad un espacio accesible, visible y pensado para brindar un mejor servicio a los vecinos. Este centro forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la seguridad y acompañar a quienes necesitan realizar una denuncia”, sostuvo.

El ministro Cococcioni encabezó el acto de apertura de la nueva sede.

Función de los Centros de Denuncia

Los Centros de Denuncias constituyen una alternativa a las comisarías para la radicación de denuncias por hechos delictivos y contravenciones. Además, brindan orientación y acompañamiento a la comunidad en distintos trámites vinculados con la seguridad pública.

En ese sentido, el subsecretario de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana, recordó que el espacio atenderá de lunes a viernes, de 8 a 20, y explicó que allí podrán radicarse denuncias por distintos delitos penales. “Las denuncias son recibidas por profesionales especialmente capacitados y luego incorporadas a un sistema digital que genera un certificado electrónico con número de trámite. Esto permite que cada ciudadano pueda realizar un seguimiento de su denuncia y conocer su estado”, explicó.

Musuruana añadió que esta modalidad contribuye a descomprimir la labor policial y mejora la atención a la ciudadanía. “La política de seguridad impulsada por la Provincia busca que la Policía esté en la calle desarrollando tareas preventivas, mientras que los Centros de Denuncias asumen las funciones administrativas vinculadas con la recepción de denuncias”, indicó.

Finalmente, se recordó que para realizar denuncias penales que no constituyan una emergencia, como robos, estafas o amenazas, también se encuentra disponible el Centro de Denuncias 911 (CD911), que funciona todos los días de 8 a 20 horas.