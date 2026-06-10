Tras la reunión con vecinales y concejales, el Municipio confirmó que ningún barrio recibe agua de la Cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



La reunión convocada este miércoles por la Municipalidad para abordar la situación de la Cisterna Luján Oeste dejó una definición central: actualmente ningún barrio del cuadrante oeste recibe agua proveniente de las perforaciones del sistema y todo el sector volvió a abastecerse exclusivamente mediante el Acueducto Desvío Arijón.

La decisión fue confirmada durante el encuentro realizado en la Vieja Usina, del que participaron autoridades municipales, representantes del ENRESS, concejales y referentes vecinales. Sin embargo, el retorno al esquema anterior ya comenzó a generar nuevamente problemas de presión en algunos sectores de ese cuadrante, situación que varios participantes describieron como un “retroceso” respecto de las expectativas generadas alrededor de la obra.

Vecinalistas y concejales de la oposición señalaron que barrios como 12 de Septiembre, René Favaloro y sectores de Villa Luján ya presentan dificultades en el suministro, incluso en plena temporada invernal, cuando el consumo suele ser menor. También advirtieron que en zonas históricamente afectadas por la baja presión el servicio podría agravarse si la situación se prolonga.

Durante la reunión también se confirmó que los problemas detectados en los análisis realizados durante los primeros meses de funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste estuvieron vinculados a parámetros fuera de norma y a la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en algunas muestras tomadas por el ENRESS.

Uno de los principales ejes de discusión giró en torno a la falta de comunicación oficial hacia los vecinos durante ese período. Según trascendió del encuentro, desde el Ejecutivo municipal sostuvieron que los valores detectados eran considerados bajos y que, paralelamente, se habían ido implementando medidas correctivas sobre el sistema de cloración y monitoreo.

Sin embargo, concejales y representantes vecinales insistieron en que la población debió haber sido informada oportunamente sobre las anomalías detectadas en el agua distribuida por la cisterna, especialmente tratándose de un servicio esencial vinculado al consumo humano.

Otro de los temas abordados fue la situación pendiente de la planta potabilizadora prevista para completar el funcionamiento de la obra. Según se indicó durante la reunión, desde el Municipio señalaron que la intención es que esa etapa pueda concretarse durante el invierno para que, antes de la llegada del verano, los barrios del sector oeste vuelvan a ser abastecidos mediante la Cisterna Luján Oeste.

Además, se discutieron aspectos vinculados al monitoreo y control de la calidad del agua, particularmente en relación con el sistema de cloración y la necesidad de mejorar los mecanismos de seguimiento técnico permanente.

Durante el encuentro también se elaboró un acta con las conclusiones de la reunión y se asumió el compromiso de mantener una comunicación más fluida con las vecinales respecto de los estudios y decisiones vinculadas al servicio.

En paralelo, representantes vecinales ratificaron el pedido de convocatoria a una Audiencia Pública para discutir la situación del agua en el oeste de la ciudad. Según señalaron, hasta el momento no recibieron una respuesta formal sobre la solicitud presentada esta semana ante el Municipio, el ENRESS y el Concejo Municipal.