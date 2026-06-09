Vecinos solicitaron una Audiencia Pública para discutir la situación de la Cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



La Asociación Vecinal Villa Luján presentó este martes una nota formal ante la Municipalidad, el ENRESS y el Concejo Municipal solicitando la convocatoria urgente a una Audiencia Pública para abordar la situación del agua distribuida por la Cisterna Luján Oeste.

El pedido se produce en medio de la polémica generada tras la difusión de informes oficiales del ENRESS que confirmaron que durante los primeros meses de funcionamiento del sistema se detectaron parámetros fuera de norma y la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en una de las muestras analizadas.

En el escrito, la vecinal sostiene que existe una “profunda preocupación” entre los vecinos debido a la falta de información “clara, precisa, completa y técnicamente respaldada” sobre la calidad y aptitud para consumo humano del agua distribuida durante ese período.

Además, remarca que durante los últimos meses realizaron distintos reclamos administrativos, pedidos de informes y presentaciones ante organismos provinciales y municipales sin obtener respuestas suficientes que permitan “disipar las dudas y preocupaciones existentes en la comunidad”.

La institución también plantea que el acceso al agua segura constituye un derecho humano fundamental y sostiene que los ciudadanos tienen derecho a recibir información pública “adecuada, suficiente, transparente y científicamente sustentada” sobre cuestiones que puedan afectar la salud.

En ese marco, la vecinal pidió que en la eventual audiencia pública participen representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, autoridades del ENRESS, concejales y especialistas en ingeniería sanitaria, química, bromatología y salud pública.

Entre otros puntos, solicitaron que se informe sobre:

la procedencia del agua suministrada;

los sistemas de captación, almacenamiento y distribución;

los resultados completos de los análisis bacteriológicos y físico-químicos;

los niveles de cloración aplicados;

los posibles riesgos sanitarios;

y el estado actual de las obras vinculadas al sistema de abastecimiento.

Asimismo, propusieron que la audiencia sea abierta a vecinos, instituciones educativas, organizaciones sociales, centros de salud, entidades profesionales y medios de comunicación “garantizando la máxima transparencia, publicidad y participación ciudadana”.

“La finalidad de esta audiencia pública no es generar confrontaciones políticas ni controversias partidarias, sino brindar certezas a la comunidad respecto de una cuestión esencial para la vida cotidiana de los ciudadanos”, sostiene el documento.

La nota también solicita que las autoridades informen dentro de las próximas 48 horas si harán lugar al pedido y propone que la audiencia se realice en el recinto del Concejo Municipal o en otro espacio institucional con capacidad suficiente para la participación pública.

El nuevo planteo de la Vecinal Villa Luján se conoce un día antes de la reunión convocada por la Municipalidad con autoridades del ENRESS y concejales para analizar la situación de la Cisterna Luján Oeste y los informes oficiales difundidos en los últimos días.