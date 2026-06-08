Martes 09 de junio de 2026
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Deportes — 08.06.2026 —

Real Madrid puso sus ojos en Julián Álvarez y crecen los rumores de una transferencia récord

El delantero argentino aparece como una de las prioridades del mercado para el conjunto merengue, que busca sumar una nueva estrella a su plantel.

En España es cada vez más fuerte el rumor del interés de Real Madrid por Julián Álvarez, que viene de una muy buena temporada en Atlético.
En España es cada vez más fuerte el rumor del interés de Real Madrid por Julián Álvarez, que viene de una muy buena temporada en Atlético.

Julián Álvarez vuelve a aparecer en el centro de las especulaciones del mercado europeo. En las últimas horas, medios españoles e ingleses aseguraron que el Real Madrid tendría al delantero argentino entre sus principales objetivos para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

Según las versiones que circulan en Europa, el club presidido por Florentino Pérez ya habría realizado consultas informales para conocer las condiciones de una eventual negociación con el Atlético de Madrid, donde el campeón del mundo se consolidó como una de las grandes figuras del equipo.

La información señala que la entidad merengue estaría dispuesta a realizar una inversión histórica para quedarse con el atacante surgido de River Plate. Incluso, algunas publicaciones sostienen que el Atlético sólo analizaría una posible salida a partir de una oferta cercana a los 150 millones de euros.

De concretarse una operación de esa magnitud, se trataría de una de las transferencias más importantes de la historia para un futbolista argentino y de la compra más costosa realizada por el Real Madrid.

El interés por Álvarez se enmarca en el proyecto deportivo que impulsa Florentino Pérez tras haber sido reelegido como presidente de la institución hasta 2030. La dirigencia madrileña buscaría sumar una figura de primer nivel para encabezar la renovación del plantel y mantener al club en la pelea por los principales títulos de Europa.

A sus 26 años, Julián atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Después de su paso exitoso por el Manchester City, logró consolidarse en el Atlético de Madrid y continúa siendo una pieza clave dentro de la Selección argentina campeona del mundo.

Por ahora no existe ninguna oferta formal ni negociaciones avanzadas entre los clubes, aunque el nombre del delantero cordobés ya comenzó a instalarse como uno de los posibles protagonistas del próximo mercado de pases.

Mientras tanto, en el Atlético de Madrid mantienen la intención de retener a una de sus máximas figuras y no contemplan desprenderse fácilmente de un futbolista considerado fundamental dentro del proyecto deportivo del equipo. Todo indica que, si el interés del Real Madrid se transforma en una propuesta concreta, el futuro de Julián Álvarez podría convertirse en una de las grandes novelas del verano europeo.

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