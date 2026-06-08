Municipio, concejales y ENRESS se reunirán para abordar la situación de la Cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía

La Municipalidad de Santo Tomé convocó para este miércoles a las 7 de la mañana a una reunión con autoridades del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) y concejales de la ciudad, en medio de la controversia generada por los informes oficiales que detectaron anomalías en la calidad del agua distribuida por la Cisterna Luján Oeste durante los primeros meses de funcionamiento del sistema.

El encuentro se desarrollará en el Palacio Municipal y tendrá como eje principal el análisis de la documentación difundida en los últimos días, que revela que entre enero y febrero se registraron parámetros fuera de norma en distintas muestras de agua, además de la detección de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en uno de los controles realizados por el organismo provincial.

Además de abordar los resultados de los controles realizados hasta el momento, se espera que durante la reunión las autoridades municipales y provinciales brinden precisiones sobre el estado actual del sistema, el funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste y los plazos previstos para la puesta en marcha de la planta potabilizadora proyectada como parte de la segunda etapa de la obra.

La convocatoria se produce luego de que vecinos de los barrios comprendidos dentro del área de influencia de la cisterna reclamaran explicaciones sobre el funcionamiento del sistema y cuestionaran la falta de información oficial respecto de los resultados de los análisis realizados durante ese período.

En ese sentido, en la previa del encuentro, el concejal Rodrigo Alvizo solicitó que también participen representantes de las vecinales de los barrios afectados por el funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste. “Pedimos que la reunión con las autoridades del ENRESS quede registrada en un acta y que participen las vecinales afectadas”, señaló el edil, quien además consideró que este tipo de discusiones vinculadas al servicio de agua potable deben desarrollarse “con la mayor transparencia posible”.

Según la documentación del ENRESS, el organismo intimó en varias oportunidades al Municipio para que adoptara medidas correctivas y remitiera nuevos estudios que permitieran verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa vigente. Posteriormente, la Municipalidad informó que realizó tareas de desinfección, ajustes en el sistema de cloración y nuevos controles que habrían permitido corregir las observaciones detectadas inicialmente.

La polémica se profundizó después de que vecinales del sector oeste de la ciudad difundieran respuestas oficiales del ENRESS en las que se detallan los resultados de los análisis realizados durante los primeros meses de funcionamiento de la obra. A partir de allí, distintos concejales anunciaron nuevos pedidos de informes para conocer cuál es la situación actual del servicio y qué medidas se adoptarán para garantizar la calidad del agua distribuida.

La Cisterna Luján Oeste comenzó a operar parcialmente a fines de enero y fue presentada como una solución para mejorar el abastecimiento de agua potable en un amplio sector del oeste santotomesino. Sin embargo, desde su puesta en funcionamiento surgieron reclamos vinculados tanto a la presión como a la calidad del servicio, situación que derivó en pedidos de informes, intervenciones del ENRESS y cuestionamientos por parte de vecinos y representantes institucionales.

