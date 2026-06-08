“Si el agua no era apta para consumo, había que avisarle a la gente”

Por Santotomealdía

Tras la difusión de los informes del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) que detectaron anomalías en la calidad del agua distribuida por la Cisterna Luján Oeste durante los primeros meses de funcionamiento del sistema, el concejal Rodrigo Alvizo cuestionó la actuación del Municipio y reclamó mayores niveles de transparencia en torno a la información brindada a los vecinos.

En diálogo el programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5, el edil sostuvo que tanto el Concejo Municipal como las vecinales afectadas venían solicitando información desde comienzos de año sin obtener respuestas formales. “Desde el principio pedimos información sobre el proyecto de la cisterna, pero el Ejecutivo no nos entregó la documentación hasta que la obra estaba prácticamente terminada”, afirmó.

Según explicó, los reclamos comenzaron incluso antes de que se conocieran los informes del organismo provincial. “Tanto el Concejo como las vecinales veníamos solicitando información desde enero, febrero y marzo. No tuvimos respuestas formales ni del Municipio ni del ENRESS”, aseguró.

Alvizo consideró que uno de los aspectos más preocupantes de la situación fue la ausencia de comunicación oficial hacia los usuarios del servicio. “La gente tenía derecho a saber qué agua estaba consumiendo”, señaló. Y agregó: “Lo más grave es que nunca hubo una comunicación oficial hacia los vecinos sobre la situación del agua. Si existía un período de prueba o algún inconveniente, la gente tenía derecho a saberlo. Si el agua no era apta para consumo, había que avisarle a los usuarios”.

El concejal remarcó que los informes conocidos en los últimos días confirmaron situaciones que venían siendo advertidas por los vecinos desde hacía meses. “Los informes muestran que el agua presentó color, turbiedad, hierro y manganeso fuera de los límites permitidos y que en seis análisis se detectó la presencia de Pseudomonas aeruginosa”, indicó.

Además, sostuvo que el organismo de control ya había advertido sobre estas situaciones a las autoridades municipales. “El ENRESS le estaba informando al Municipio que había parámetros fuera de norma y que debía corregirlos, pero esa información nunca llegó al Concejo ni a las vecinales”, manifestó.

Respecto de la bacteria detectada en una de las muestras analizadas, Alvizo aseguró que consultaron a distintos especialistas para conocer el alcance de la situación. “Especialistas con los que consultamos coinciden en que la presencia de esta bacteria es una situación grave, especialmente para niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que, independientemente de los trabajos correctivos que se hayan realizado posteriormente, los vecinos debieron haber sido informados oportunamente. “Si el agua no era apta para consumo humano, los vecinos debían ser informados inmediatamente para saber cómo actuar”, sostuvo.

El edil también vinculó los inconvenientes detectados con la falta de finalización de la obra proyectada para el sector oeste de la ciudad. “Cuando comenzó el proyecto advertimos que la solución más aconsejable era abastecer la cisterna con agua del acueducto. La respuesta fue que se instalaría una planta potabilizadora que garantizaría la calidad del agua. Hoy seguimos hablando de una obra inconclusa porque la planta potabilizadora todavía no está funcionando”, expresó.

Por otra parte, adelantó que su bloque presentará nuevos pedidos de informes para conocer cuál es la situación actual del servicio y qué medidas adoptará el Municipio a partir de las observaciones realizadas por el organismo provincial. “Queremos saber exactamente qué agua están consumiendo los vecinos y si es apta o no para el consumo humano”, señaló.

Asimismo, sostuvo que solicitarán precisiones sobre las acciones previstas en caso de detectarse nuevos inconvenientes. “Vamos a pedir que el Municipio explique qué medidas piensa adoptar a partir de las observaciones realizadas por el ENRESS”, indicó.

Finalmente, de cara a la reunión convocada para esta semana entre autoridades municipales, concejales y representantes del organismo regulador, Alvizo reclamó que el encuentro se desarrolle con la mayor transparencia posible. “Pedimos que la reunión con las autoridades del ENRESS quede registrada en un acta y que participen las vecinales afectadas”, afirmó. Y concluyó: “No puede haber silencio cuando está en juego la salud pública”.

