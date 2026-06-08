Intentó abrir un auto estacionado, escapó y fue capturado a pocas cuadras

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes en nuestra ciudad, acusado de intentar abrir un automóvil estacionado en la vía pública con fines de robo.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico luego de un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertó sobre una situación sospechosa en la zona de Castelli al 1400.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con un vecino que aseguró haber sorprendido a un hombre mientras forzaba la puerta de un vehículo estacionado. Al advertir su presencia y escuchar los gritos del residente, el sospechoso escapó del lugar.

Con las características aportadas por el testigo, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones que permitió localizar y aprehender al presunto autor pocos minutos después.

Durante la requisa preventiva, los agentes secuestraron una herramienta de mano que el joven llevaba entre sus pertenencias. Además, constataron daños y signos de violencia en el automóvil que habría intentado abrir.

El detenido fue trasladado posteriormente a la Comisaría Distrito 12°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación del hecho.