Crece la preocupación en barrio Zazpe por las pérdidas de agua del tanque

Por Santotomealdía



La presidenta de la Vecinal Zazpe, Sonia Blanco, expresó la preocupación de vecinos del barrio por el estado del tanque de agua ubicado junto a la escuela “Monseñor Vicente Zazpe”. Según indicó, la estructura presenta una fisura desde hace al menos dos años y en los últimos días la pérdida de agua se volvió constante y más visible.

En diálogo con Nova al día, por radio Nova 97.5, la vecinalista sostuvo que la situación genera inquietud tanto por el desperdicio permanente de agua potable como por el posible riesgo estructural y sanitario que representa el deterioro del tanque. Además, señaló que la pérdida afecta la presión del servicio en distintos sectores del barrio.

“Continuamente está derramando agua y el agua que tanto necesitamos. Hay vecinos que tienen muy poca presión y en algunos departamentos directamente no tienen agua”, afirmó.

La presidenta de la vecinal explicó que el tanque se encuentra en una zona de importante circulación peatonal, ya que está ubicado junto a establecimientos educativos. “Es la vereda de la escuela primaria, secundaria y del jardín. Ahí pasan chicos todo el tiempo”, advirtió. En ese marco, señaló que el derrame permanente provoca un importante barrial en el sector.

Blanco aseguró que desde la vecinal vienen realizando reclamos desde hace tiempo y recordó que ya en 2024 habían advertido sobre la rajadura del tanque. “Vinieron, hicieron un arreglo, pero el problema siguió”, manifestó.

Además, indicó que recientemente presentaron notas formales ante la Secretaría de Obras Públicas, Relaciones Institucionales y el Concejo Municipal para solicitar una intervención. “Estamos esperando alguna respuesta porque los vecinos reclaman continuamente”, expresó.