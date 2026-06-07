Esta semana comenzará la reparación de la columna afectada del nuevo puente

Por Santotomealdía



La reparación de la columna que presentó una falla en la obra del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe comenzará esta semana, según confirmaron desde la Dirección Provincial de Vialidad.

La intervención se realizará sobre la estructura ubicada en la denominada pila 4, cerca de la cabecera de nuestra ciudad, donde semanas atrás se detectó un inconveniente en la unión entre uno de los pilotes y una de las columnas del viaducto.

Tras las inspecciones y estudios técnicos realizados, los especialistas determinaron que el daño es superficial y que podrá corregirse sin necesidad de demoler la columna.

De acuerdo con la información oficial, el problema se habría originado durante el proceso de hormigonado, cuando una compactación insuficiente generó pequeñas cavidades internas conocidas técnicamente como “nidos de abeja”.

Con el paso del tiempo y la exposición al agua, comenzaron a observarse desprendimientos superficiales en la zona afectada, situación que motivó una evaluación más profunda por parte de los equipos técnicos.

Sin embargo, los análisis posteriores descartaron daños estructurales de gravedad y confirmaron que los pilotes —considerados la base fundamental del puente— se encuentran en correcto estado.

La reparación consistirá en la colocación de una estructura metálica de refuerzo sobre la columna afectada, una solución que permitirá restituir las condiciones estructurales sin afectar de manera significativa el avance de la obra. Para facilitar los trabajos, ya fue instalada una plataforma flotante junto a la estructura donde se desarrollará la intervención.

En paralelo, continúan los controles sobre el resto de los pilotes y sus uniones, con el objetivo de verificar el estado general de la construcción y descartar inconvenientes similares.