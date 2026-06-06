Colón busca volver al triunfo en un duelo clave ante Ciudad Bolívar

Colón recibirá este domingo a Ciudad Bolívar en el estadio Brigadier López, en un encuentro correspondiente a la 17ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 17, contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet y será transmitido por la plataforma LPF Play.

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán buscará reencontrarse con la victoria luego de una serie de resultados irregulares que incluyen tres empates consecutivos y apenas un triunfo en sus últimas ocho presentaciones. A pesar de ello, el Sabalero se mantiene en los puestos de protagonismo de la zona y llega a la fecha ubicado entre los animadores.

Para este compromiso, el entrenador rojinegro volvería a apostar por la misma formación que viene de igualar ante Almirante Brown. De esta manera, Colón formaría con Matías Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Christian Lértora, Nicolás Antonio; Facundo Sarmiento, Julián Marcioni, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Del otro lado estará una de las revelaciones del campeonato. Recién ascendido desde el Torneo Federal A, Ciudad Bolívar se consolidó como uno de los animadores del certamen y llega a Santa Fe encumbrado, con 26 puntos y apenas una derrota en lo que va de la temporada.

El equipo dirigido por Diego Funes se destaca por su solidez defensiva y por mantener el invicto en condición de visitante. Para enfrentar a Colón, la formación bonaerense repetiría la alineación que viene de empatar 1 a 1 ante San Miguel. Los probables titulares serían Agustín Rufinetti; Paredes, Navarro, Martínez y Peralta; Quintana y Nahuel Yeri; Sánchez, González y Alex Díaz; Khalil Caraballo.

El encuentro asoma como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.