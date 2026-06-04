NBA: New York Knicks sacó ventaja en el primer juego de las finales

Los New York Knicks comenzaron con el pie derecho las Finales de la NBA al imponerse por 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el primer partido de la serie, disputado en el Frost Bank Center de Texas.

El conjunto neoyorquino logró recuperarse de una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad y cerró el encuentro con una contundente racha de 11-0 para quedarse con un triunfo que le permitió tomar ventaja de 1-0 en la definición por el título.

La gran figura de la noche fue Jalen Brunson, autor de 30 puntos y protagonista de las acciones decisivas en el tramo final del encuentro. El base estuvo bien acompañado por Karl-Anthony Towns, que aportó 18 puntos y 12 rebotes, y por OG Anunoby, quien sumó 17 unidades.

Del lado de San Antonio, Victor Wembanyama terminó como el máximo anotador de su equipo con 26 puntos y 12 rebotes, aunque no logró evitar la caída en su debut en unas Finales de la NBA. También se destacaron Stephon Castle, con 17 tantos, y Julian Champagnie y Dylan Harper, ambos con 16.

Los Spurs dominaron gran parte del encuentro y llegaron a sacar una ventaja de 14 puntos durante el tercer cuarto. Sin embargo, los Knicks reaccionaron a tiempo y lograron igualar el marcador antes del inicio del período final.

El momento decisivo llegó cuando Wembanyama convirtió dos tiros libres para adelantar a San Antonio por 95-94 a poco más de dos minutos del cierre. En la siguiente posesión, Brunson respondió con un triple que devolvió la ventaja a Nueva York y marcó el comienzo del parcial definitivo que sentenció el partido.

Además de tomar la delantera en la serie, los Knicks extendieron a 12 su racha de victorias consecutivas en estos playoffs, una de las más largas registradas en una misma postemporada.

La derrota también significó el fin de una histórica marca para San Antonio, que nunca había perdido el primer partido de unas Finales de la NBA. Hasta ahora, la franquicia texana acumulaba un récord perfecto de 6-0 en los encuentros inaugurales de las series por el campeonato.

El segundo juego de las Finales se disputará este viernes, nuevamente en San Antonio, donde los Spurs intentarán igualar la serie antes de la mudanza a Nueva York.