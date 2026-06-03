Informes del ENRESS revelan anomalías en el agua distribuida por la Cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



La situación del servicio de agua potable en nuestra ciudad vuelve a quedar en el centro de la escena. A los reclamos que vecinos y vecinales vienen sosteniendo desde hace meses por problemas de presión, color y sabor del agua, ahora se suman informes oficiales del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) que confirman que durante los primeros meses de funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste se detectaron incumplimientos en parámetros de calidad del agua.

La documentación también muestra que el organismo provincial intimó formalmente al Municipio para que adoptara medidas correctivas y remitiera nuevos análisis que permitieran verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

La obra de la Cisterna Luján Oeste fue presentada por la actual gestión como una solución estructural para mejorar el abastecimiento en el cuadrante comprendido entre Ruta 19, Avenida Luján, Avenida Richieri y la Autopista. Luego de varios anuncios y postergaciones, el sistema comenzó a operar parcialmente a fines de enero, generando una mejora en la presión del servicio en barrios como Villa Luján, Favaloro, Dos Rutas y 12 de Septiembre.

Sin embargo, pocas semanas después comenzaron a multiplicarse los reclamos vinculados a la calidad del agua. Vecinos advirtieron problemas de coloración, sabor y exceso de cloro, mientras las vecinales solicitaron información técnica y estudios que permitieran conocer si el suministro era apto para consumo.

Lo que detectó el ENRESS

Según consta en la documentación oficial, durante inspecciones y análisis realizados entre enero y febrero se registraron valores de hierro y manganeso superiores a los establecidos por la normativa vigente.

Además, en una de las muestras bacteriológicas tomadas a fines de febrero se detectó la presencia de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria cuya presencia motivó observaciones por parte del organismo regulador.

A partir de esos resultados, el ENRESS comunicó al Municipio que los análisis evidenciaban "incumplimientos respecto de los parámetros de calidad establecidos en la normativa vigente" e intimó a las autoridades locales a implementar medidas correctivas y remitir nuevos controles.

La respuesta del Municipio

La documentación también incorpora informes remitidos por la Municipalidad, en los que se detalla que se realizaron ajustes en el sistema de cloración y nuevas tareas de control.

Asimismo, se informó que posteriormente se efectuaron nuevas desinfecciones y análisis, y que los controles posteriores ya no detectaron la presencia de la bacteria observada inicialmente.

En paralelo, durante mayo se dispuso dejar temporalmente de utilizar el sistema de perforaciones de la cisterna y volver al abastecimiento mediante el Acueducto Desvío Arijón, mientras continúan trabajos vinculados a la segunda etapa del proyecto.

Reclamos que nunca se apagaron

La aparición de estos informes reaviva el malestar de los vecinos de los barrios afectados, que desde marzo venían reclamando explicaciones sobre el funcionamiento del sistema.

Las vecinales habían presentado notas ante el Municipio solicitando información sobre la calidad del agua y los resultados de los análisis realizados. Posteriormente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una resolución para requerir informes al ENRESS ante la falta de respuestas consideradas suficientes por parte del Departamento Ejecutivo.

A más de cuatro meses de la puesta en marcha de la Cisterna Luján Oeste, la situación continúa generando interrogantes entre los vecinos. Si bien la obra permitió mejorar la presión del servicio en una amplia zona de la ciudad, la planta potabilizadora proyectada para completar el sistema todavía no fue puesta en funcionamiento y persisten las dudas sobre cuándo quedará concluida la solución definitiva anunciada para el sector oeste.