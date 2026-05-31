Para CAME, la reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y reclamó la puesta en marcha de un nuevo consenso fiscal orientado a reformar los impuestos provinciales y municipales que, según la entidad, afectan la competitividad de las empresas.

La posición fue difundida a través de un comunicado en el que CAME rechazó las propuestas dadas a conocer por el organismo internacional el pasado 26 de mayo. Entre ellas mencionó la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, la extensión de la base imponible del IVA y cambios en el régimen del Monotributo.

Desde la entidad señalaron que esas medidas “recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico” y consideraron que se trata de reformas “regresivas” porque, según sostienen, reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos.

En contrapartida, CAME afirmó que el FMI “ignora por completo” el peso de la tributación provincial y municipal sobre la actividad económica, especialmente a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas locales.

El foco en Ingresos Brutos

Según la entidad empresaria, el principal problema del sistema tributario argentino se encuentra en el nivel subnacional, donde se superponen impuestos provinciales y tasas municipales que, de acuerdo con su análisis, pueden representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad.

CAME cuestionó particularmente los regímenes de retenciones y percepciones aplicados por las provincias, al considerar que generan saldos a favor difíciles de recuperar y terminan funcionando como una forma de financiamiento involuntario para los fiscos provinciales.

La entidad sostuvo que, en contextos inflacionarios, esos mecanismos implican una pérdida de capital de trabajo para las empresas debido a las demoras en la devolución de los montos retenidos.

La propuesta de la entidad

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios para avanzar en una reforma estructural del sistema tributario subnacional.

Entre las medidas planteadas, la entidad sugirió armonizar las bases imponibles, unificar criterios de retención y percepción y establecer mecanismos más ágiles para la devolución de saldos a favor.

Además, propuso que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deje de aplicarse en las etapas intermedias de producción y se concentre únicamente en la venta final al consumidor, con el objetivo de eliminar el denominado “efecto cascada” que, según sostiene, encarece los costos a lo largo de toda la cadena productiva.

Finalmente, desde CAME afirmaron que una mayor presión sobre los trabajadores a través del Impuesto a las Ganancias “no genera un solo puesto de trabajo, no reduce la informalidad y no mejora la competitividad de ninguna empresa”, al tiempo que advirtieron que podría afectar el consumo interno y la actividad económica.