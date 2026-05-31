La venta de autos 0 km cayó 25,6% en mayo y acumula cinco meses en baja

El mercado automotor volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 41.921 vehículos, lo que representa una caída del 25,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

La cifra implica que durante mayo se vendieron 14.398 unidades menos que un año atrás, cuando se habían registrado 56.319 patentamientos. Además, en la comparación mensual también se observó una baja del 12,2%, ya que en abril se habían patentado 47.564 vehículos.

De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó las 247.187 unidades, un 9,7% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 273.819 patentamientos.

Al analizar los resultados, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual” y sostuvo que “la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”.

El dirigente también destacó que “ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”.

Por otra parte, remarcó que continúan siendo temas centrales la carga impositiva, el costo del financiamiento y los gastos bancarios vinculados a las operaciones de compra de vehículos.

“Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”, afirmó Beato.

En ese contexto, sostuvo que las concesionarias continúan impulsando promociones y alternativas de financiamiento para sostener el nivel de actividad y acompañar las decisiones de compra de los clientes.

Las marcas más vendidas

Entre las terminales automotrices, Toyota volvió a liderar el ranking de patentamientos durante mayo con 5.760 unidades, seguida por Volkswagen con 4.954 y Fiat con 4.607.

Detrás se ubicaron:

Ford: 4.030

4.030 Chevrolet: 3.438

3.438 Renault: 2.508

2.508 Peugeot: 2.506

2.506 BYD: 1.701

1.701 Citroën: 1.379

1.379 Jeep: 914

Los modelos más patentados

En cuanto a los vehículos más vendidos del mes, el liderazgo volvió a quedar en manos de la Toyota Hilux, con 2.309 unidades patentadas.

El ranking de los diez modelos más vendidos quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux: 2.309 Ford Ranger: 1.672 Fiat Cronos: 1.627 Ford Territory: 1.589 Peugeot 208: 1.279 Volkswagen Amarok: 1.172 Chevrolet Onix: 1.156 Toyota Yaris Cross: 1.034 Chevrolet Tracker: 1.006 Volkswagen Tera: 987

Los datos reflejan un escenario de menor actividad para el sector automotor, que continúa mostrando una retracción tanto en la comparación interanual como en el acumulado de los primeros meses del año.