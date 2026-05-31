Lunes 01 de junio de 2026

Nacionales — 31.05.2026 —

La venta de autos 0 km cayó 25,6% en mayo y acumula cinco meses en baja

Durante mayo se patentaron 41.921 vehículos en todo el país, según datos de ACARA. También se registró una baja del 12,2% respecto de abril y el acumulado anual muestra una caída del 9,7%.

Fuerte caída del mercado automotor: los patentamientos retrocedieron 25,6% interanual.
Fuerte caída del mercado automotor: los patentamientos retrocedieron 25,6% interanual.

El mercado automotor volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 41.921 vehículos, lo que representa una caída del 25,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

La cifra implica que durante mayo se vendieron 14.398 unidades menos que un año atrás, cuando se habían registrado 56.319 patentamientos. Además, en la comparación mensual también se observó una baja del 12,2%, ya que en abril se habían patentado 47.564 vehículos.

De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó las 247.187 unidades, un 9,7% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 273.819 patentamientos.

Al analizar los resultados, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual” y sostuvo que “la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”.

El dirigente también destacó que “ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”.

Por otra parte, remarcó que continúan siendo temas centrales la carga impositiva, el costo del financiamiento y los gastos bancarios vinculados a las operaciones de compra de vehículos.

Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”, afirmó Beato.

En ese contexto, sostuvo que las concesionarias continúan impulsando promociones y alternativas de financiamiento para sostener el nivel de actividad y acompañar las decisiones de compra de los clientes.

Las marcas más vendidas

Entre las terminales automotrices, Toyota volvió a liderar el ranking de patentamientos durante mayo con 5.760 unidades, seguida por Volkswagen con 4.954 y Fiat con 4.607.

Detrás se ubicaron:

  • Ford: 4.030
  • Chevrolet: 3.438
  • Renault: 2.508
  • Peugeot: 2.506
  • BYD: 1.701
  • Citroën: 1.379
  • Jeep: 914

Los modelos más patentados

En cuanto a los vehículos más vendidos del mes, el liderazgo volvió a quedar en manos de la Toyota Hilux, con 2.309 unidades patentadas.

El ranking de los diez modelos más vendidos quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Toyota Hilux: 2.309
  2. Ford Ranger: 1.672
  3. Fiat Cronos: 1.627
  4. Ford Territory: 1.589
  5. Peugeot 208: 1.279
  6. Volkswagen Amarok: 1.172
  7. Chevrolet Onix: 1.156
  8. Toyota Yaris Cross: 1.034
  9. Chevrolet Tracker: 1.006
  10. Volkswagen Tera: 987

Los datos reflejan un escenario de menor actividad para el sector automotor, que continúa mostrando una retracción tanto en la comparación interanual como en el acumulado de los primeros meses del año.

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