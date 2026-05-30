Hallaron sin vida a Agostina Vega tras una semana de búsqueda en Córdoba

La adolescente Agostina Vega, de 14 años, fue hallada sin vida este sábado en la ciudad de Córdoba, luego de permanecer desaparecida durante una semana. El hallazgo se produjo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, una zona que era rastrillada por los investigadores desde hacía más de 30 horas y que había quedado bajo la lupa a partir de distintos elementos incorporados a la causa.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, informó que el cuerpo fue encontrado enterrado y que las pericias realizadas en el lugar permitieron establecer con un alto grado de certeza que se trata de la adolescente buscada desde el sábado pasado. No obstante, la identificación definitiva quedará confirmada con los estudios de ADN correspondientes.

Según indicó el fiscal, la principal hipótesis es que el crimen fue cometido pocas horas después de la desaparición de la menor, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los investigadores sostienen que el único detenido por el caso, Claudio Barrelier, habría actuado solo y que el homicidio se produjo en una vivienda del barrio Cofico, donde Agostina fue vista ingresando junto al acusado en una grabación de una cámara de seguridad.

A partir de la investigación, también se determinó que el cuerpo habría sido trasladado hasta el predio de Ampliación Ferreyra, ubicado a varios kilómetros de la vivienda del sospechoso. En ese lugar, los rastrillajes permitieron encontrar distintos elementos considerados de interés para la causa.

Barrelier, de 33 años, permanece detenido y fue la última persona que estuvo con la adolescente antes de su desaparición. Con el avance de la investigación modificó en más de una oportunidad su versión de los hechos, hasta admitir que Agostina había ingresado a su domicilio y reconocer su presencia en la zona donde finalmente fue hallado el cuerpo.

El hallazgo provocó una profunda conmoción en Córdoba. Familiares, vecinos y allegados que participaban de los reclamos por la aparición de la adolescente realizaron manifestaciones para exigir justicia, mientras la investigación continúa para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho.