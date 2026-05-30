Personas con problemas de salud o movilidad podrán pedir el trámite domiciliario de DNI y pasaporte

El gobierno provincial habilitó un sistema de gestión online para solicitar la toma de datos a domicilio destinada a la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte. La alternativa está destinada a aquellas personas que, por razones de salud, discapacidad o imposibilidad de traslado, no puedan concurrir a una oficina del Registro Civil.

El pedido se tramita a través del portal web de la Provincia. Una vez realizado y aprobado el pedido, personal del organismo se trasladará al domicilio particular del solicitante o al lugar donde se encuentre alojado, ya sea un hospital, sanatorio o geriátrico, para completar la captura de datos necesaria para la emisión de la documentación.

El servicio contempla tanto la tramitación de DNI como de pasaportes. En el caso del DNI, el trámite regular tiene un costo de 10.000 pesos y la modalidad exprés de 26.000 pesos. Para el pasaporte, los valores son de 100.000 pesos para la versión regular y de 200.000 pesos para la exprés.

No obstante, el trámite será gratuito para quienes perciban la jubilación mínima, sean beneficiarios de programas sociales, cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o presenten una declaración jurada de escasos recursos.

El pago deberá realizarse de manera electrónica al momento de la visita mediante un código QR generado por el agente del Registro Civil. Posteriormente, el DNI o pasaporte será enviado por correo postal al domicilio declarado durante la gestión.

Aunque no es un requisito obligatorio, desde el organismo recomendaron adjuntar un certificado médico que acredite la imposibilidad de traslado de la persona solicitante.

El trámite puede iniciarse a través de la plataforma digital de gestiones ciudadanas de la Provincia. Para ello se puede acceder al siguiente enlace: https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/68f62f2e9c0e6291ddc5b51a

El director provincial del Registro Civil, Sergio Duarte, señaló que la medida busca facilitar el acceso a la documentación de identidad para personas que no pueden movilizarse por motivos de salud o limitaciones motrices. Además, indicó que el objetivo es acercar los servicios del Estado a quienes encuentran mayores dificultades para realizar este tipo de trámites de manera presencial.

