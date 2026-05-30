El Ciclo de Cine continúa con “Cómo entrenar a tu dragón”

El Municipio y el Cine Club Santa Fe anunciaron una nueva jornada del Ciclo de Cine que se lleva adelante regularmente en la sala del Centro Cultural “12 de Septiembre”. En esta oportunidad, la propuesta será la película “Cómo entrenar a tu dragón” y se proyectará este sábado 30 de mayo a las 18 horas en multiespacio ubicado en 25 de Mayo 1940.

La función es apta para todo público y contará con entrada libre y gratuita. Se trata de una película animada, dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders, que tiene una duración de 98 minutos y combina aventura, fantasía y emoción en una historia destinada a toda la familia.

La trama sigue a Hipo, un joven vikingo que desafía las tradiciones de su pueblo al entablar una inesperada amistad con un dragón. A partir de ese vínculo, ambos descubrirán una nueva forma de convivir, demostrando el valor de la empatía, la confianza y el respeto por las diferencias.

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a disfrutar de esta propuesta cultural abierta a toda la comunidad. Asimismo remarcaron que se trata de una iniciativa que busca promover el acceso al cine y generar espacios de encuentro y recreación para todas las edades.

