Brasil: detectan que narcos del Comando Vermelho se entrenaron en la guerra de Ucrania

Una investigación de la Policía Civil de Río de Janeiro detectó que integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, viajaron a la guerra entre Rusia y Ucrania para recibir entrenamiento militar y capacitarse en técnicas avanzadas de combate y manejo de drones.

Según las autoridades brasileñas, la facción financió viajes y logística para que miembros sin antecedentes penales ingresaran al conflicto europeo bajo la apariencia de voluntarios. La sospecha es que, tras adquirir experiencia táctica, regresaran a Brasil para transmitir esos conocimientos dentro de la estructura criminal.

La investigación identificó al menos a dos sospechosos que combatieron en Ucrania y luego volvieron al Complexo do Alemão, uno de los principales bastiones del Comando Vermelho en Río de Janeiro.

Uno de los principales focos de preocupación para las fuerzas de seguridad es el posible uso de drones agrícolas adaptados para fines bélicos. Según explicó el subsecretario de Inteligencia de la Policía Civil, Pablo Sartori, estos dispositivos pueden transportar hasta 80 kilos de carga y ya habrían sido modificados para lanzar explosivos.

Las autoridades sospechan que el grupo busca utilizar esta tecnología para trasladar armas, drogas y municiones entre distintas favelas controladas por la organización, evitando controles policiales.

El avance tecnológico del crimen organizado encendió las alarmas en Brasil. El Comando Vermelho, nacido en cárceles de Río de Janeiro a fines de los años 70, actualmente tiene presencia en 25 estados y expandió sus actividades más allá del narcotráfico.

En medio de este escenario, Estados Unidos decidió incluir esta semana tanto al Comando Vermelho como al Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro de la lista de organizaciones terroristas internacionales, una medida que fue cuestionada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

