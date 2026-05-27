Con Colapinto en escena, Alpine presentó a Gucci como nuevo sponsor principal

La escudería Alpine oficializó este miércoles un acuerdo histórico con la firma italiana Gucci, que se convertirá en el nuevo sponsor principal del equipo a partir de la temporada 2027 de la Fórmula 1. La presentación contó con la participación del argentino Franco Colapinto, uno de los pilotos de la estructura francesa, junto a su compañero Pierre Gasly y al asesor ejecutivo Flavio Briatore.

La alianza marcará un hecho inédito dentro de la máxima categoría del automovilismo, ya que será la primera vez que una casa de moda de lujo ocupe el rol de socio principal de una escudería de Fórmula 1.

A través de un comunicado, Gucci confirmó que desde el Mundial 2027 el equipo pasará a denominarse “Gucci Racing Alpine Formula 1 Team” y competirá con una identidad visual vinculada a la marca italiana.

“La colaboración nace de una ambición compartida y de valores comunes como el rendimiento, la precisión, la disciplina y la excelencia”, señalaron desde la firma de moda.

Durante el anuncio, Franco Colapinto fue uno de los protagonistas principales de la presentación institucional, en medio de un gran presente deportivo dentro de Alpine y del creciente impacto comercial que genera el piloto argentino en la Fórmula 1.

La presidenta y directora ejecutiva de Gucci, Francesca Bellettini, destacó la importancia estratégica del acuerdo y aseguró que representa “un nuevo capítulo” para la compañía.

“Gucci se convierte en la primera casa de lujo en ser sponsor principal de un equipo de Fórmula 1. Eso refleja nuestra ambición y el lugar que queremos ocupar en este escenario global”, expresó.

Por su parte, Flavio Briatore celebró el desembarco de la marca italiana y remarcó el alcance internacional que tendrá la asociación.

“Asociarnos con una firma del prestigio de Gucci es motivo de orgullo. Estamos entusiasmados por todo lo que podemos construir juntos a nivel global”, sostuvo el dirigente italiano.

El anuncio llega además en un contexto deportivo favorable para Alpine, que logró recuperarse tras una floja temporada 2025 y actualmente ocupa el quinto puesto en el campeonato de constructores.

Gran parte de esa mejora se explica por el rendimiento de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien se consolidó como una de las grandes apariciones de la categoría y continúa ganando protagonismo dentro de la estructura francesa.



