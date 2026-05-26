El financista vinculado a Tapia declaró en la causa por lavado y dijo que “es una causa mediática”

El financista Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este martes ante el juez federal Luis Armella en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Durante la audiencia, negó las acusaciones y calificó el expediente como “una causa mediática”.

La indagatoria se realizó en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Vallejo optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que se declaró “inocente de la totalidad de los hechos” y rechazó “enfática y categóricamente” las imputaciones formuladas en su contra.

El empresario está acusado de formar parte de una organización dedicada al lavado de dinero a través de maniobras financieras presuntamente vinculadas con la AFA y distintos clubes del fútbol argentino.

En su presentación judicial, Vallejo insistió en su inocencia y aseguró que personas de su entorno lo “traicionaron”, situación que —según sostuvo— lo llevó a cerrar las sucursales de Sur Finanzas.

La declaración se produjo luego de que Vallejo no se presentara a una primera citación prevista para el 5 de mayo. En aquella oportunidad, según explicó su defensa, decidió no concurrir debido a que aún había apelaciones pendientes en la causa. Tras ese episodio, la fiscal Cecilia Incardona solicitó su detención, aunque el juez Armella rechazó el pedido y fijó una nueva fecha para la indagatoria.

El vínculo del financista con Claudio “Chiqui” Tapia ya había tomado estado público años atrás. En una entrevista concedida en 2023, Vallejo afirmó: “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”.